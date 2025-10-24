cityfood
venerdì 24 Ottobre 2025
Bologna Cultura

Guanciale e Pinelli: Un Sipario d’Arte al Teatro Duse

Redazione Bologna
Redazione Bologna

Il Teatro Duse di Bologna celebra il debutto dello spettacolo “Europeana.

Breve storia del XX secolo”, interpretato da Lino Guanciale, con un evento che trascende la semplice rappresentazione teatrale: l’introduzione di un nuovo, significativo sipario d’autore.

Realizzato tra il 2015 e il 2016 dal compianto artista Pino Pinelli (1938-2024), “Sipario R, 2015 – 101 Elementi.
I” arricchisce il patrimonio culturale del teatro e offre al pubblico un’esperienza estetica inattesa, rimanendo esposto fino al 31 maggio 2026.
Questo omaggio a Pinelli, figura chiave dell’arte contemporanea italiana, è parte di una collaborazione prestigiosa con il Teatro Cartiere Carrara di Firenze, che ha intrapreso un progetto innovativo volto a promuovere l’arte contemporanea attraverso l’esposizione di sipari d’artista.

Il nuovo arrivato si inserisce in una sequenza di sei opere già presentate al Duse dal 2017: opere di Carla Accardi, Aldo Mondino, Luigi Mainolfi, Nicola De Maria, Fabrizio Plessi e Lorenzo Puglisi, testimonianza di un impegno costante verso la valorizzazione dell’arte contemporanea.

Questa collezione, unica in Italia, è promossa con il sostegno dell’Associazione Amici della Contemporaneità, consolidando il ruolo del Teatro Cartiere Carrara come punto di riferimento per la cultura contemporanea.
“Sipario R, 2015 – 101 Elementi.
I” si distingue per la sua composizione iconica: un fondo di velluto bianco, solenne e neutro, che funge da tela per cento e uno elementi, cuciti con precisione e cura in raso rosso.
Questa scelta cromatica è cruciale, poiché la tonalità del rosso è stata accuratamente selezionata per replicare il celebre “rosso Pinelli”, un colore distintivo dell’opera dell’artista, evocativo di passione, energia e vitalità.
La critica d’arte Marco Tonelli ha descritto l’opera come una “partitura musicale aperta all’infinito”, un’analogia che sottolinea la sua natura dinamica e potenzialmente interpretativa.

Il sipario trascende la semplice decorazione, diventando una riflessione sul concetto di spazio, una composizione che invita alla contemplazione e all’immaginazione, in cui l’artista integra la pittura con elementi concettuali che ampliano i confini della rappresentazione.
La disposizione degli elementi, apparentemente casuale, rivela una profonda ricerca di equilibrio e armonia, invitando lo spettatore a decodificare il messaggio celato dietro l’apparente disordine.
L’opera si presenta quindi non come un oggetto statico, ma come un campo di possibilità, un invito a creare connessioni e a scoprire nuovi significati.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

