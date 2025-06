Il Piccolo Coro in Cina: Anteprima Esclusiva a Bologna

Venerdì 13 giugno, giorno dedicato al patrono di Bologna, lo storico Studio televisivo dell’Antoniano sarà il fulcro di un’anteprima esclusiva: “Il Piccolo Coro in Cina 2025”, una docuserie di YouTube che racconta l’epopea del coro bolognese nel Paese asiatico. L’opera, sostenuta dal Ministero della Cultura (MIC) e dalla SIAE attraverso il programma “Per Chi Crea”, sarà integralmente disponibile online a partire dal 23 giugno, ma il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in questa avventura prima del lancio ufficiale.Questo progetto non è un evento isolato, bensì l’apice di una decennale e profonda relazione tra il Piccolo Coro e la Cina. Da quando ha intrapreso la sua prima tournée nel 2015, il coro ha calcato palcoscenici di Shanghai e Nanchino per ben nove occasioni, portando in scena una selezione di quindici brani iconici del repertorio dello Zecchino d’Oro, magistralmente tradotti e cantati in lingua cinese. Un’iniziativa che testimonia l’impegno dello Zecchino d’Oro nel promuovere la cultura italiana all’estero, attraverso un ponte musicale che unisce generazioni e mondi diversi. Il progetto si inserisce in un ampio ventaglio di attività didattico-musicali promosse dallo Zecchino d’Oro in tutto il mondo, rafforzando il suo ruolo di ambasciatore della creatività e dell’eccellenza italiana.La proiezione della docuserie si colloca all’interno della più ampia Festa di Sant’Antonio, un evento di due giorni che animerà via Guinizelli. Il 12 giugno sarà presentato il volume “Poveri noi. La classe media in bilico” di Alice Facchini (Il Margine, 2025), un’analisi acuta e contemporanea delle dinamiche sociali che caratterizzano la classe media italiana, seguita da una serata conviviale con giochi, un mercatino artigianale e una cena informale per le vie del quartiere. Il giorno successivo, il tradizionale pranzo in strada vedrà la partecipazione di bambini, volontari, operatori, donatori e rappresentanti delle associazioni che quotidianamente sostengono l’opera dell’Antoniano, creando un momento di condivisione e solidarietà a favore dei più vulnerabili. La Festa di Sant’Antonio, ricca di laboratori creativi per i più piccoli, esibizioni musicali, mostre d’arte e spettacoli itineranti, si concluderà con le performance corali delle Verdi Note e, naturalmente, del Piccolo Coro, che riporterà in scena la sua straordinaria esperienza cinese, offrendo un assaggio di quell’incontro culturale che ha arricchito sia il coro bolognese che il pubblico orientale. L’evento si configura come un tassello fondamentale del cartellone “Bologna Estate 2025”, un programma di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna-Territorio Turistico Bologna-Modena, volto a celebrare l’identità e la vivacità del territorio bolognese.