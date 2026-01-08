L’anatra all’arancia: Ritorna la commedia di Vitti e Tognazzi

Nel panorama culturale italiano, un’opera teatrale intrisa di arguzia e profondità emotiva torna a illuminare il palco, evocando un’epoca e un’estetica che hanno segnato la comicità e la drammaturgia nazionale.

Si tratta di una rilettura scenica de “L’anatra all’arancia”, commedia originale di William Douglas-Home e Marc-Gilbert Sauvajon, che nel 1967 conquistò il pubblico grazie all’interpretazione iconica di Monica Vitti e Ugo Tognazzi nel film diretto da Luciano Salce.

Ora, la sua essenza viene riproposta al Teatro Celebrazioni di Bologna, il 9 e il 10 gennaio, grazie alla direzione di Claudio “Greg” Gregori e alla presenza di Emilio Solfrizzi e Irene Ferri, nei ruoli di Hugh e Liz, due figure aristocratiche intrappolate in un labirinto di convenzioni sociali e desideri inconfessati.

La commedia, lungi dall’essere una semplice narrazione di equivoci e situazioni comiche, si configura come una sottile disamina della condizione umana, un’esplorazione dei meccanismi che regolano le relazioni interpersonali e delle maschere che indossiamo per conformarci alle aspettative altrui.

La regia di Gregori, con la sua sensibilità e la sua abilità nel cogliere le sfumature più intime dei personaggi, mira a svelare le fragilità che si celano dietro le apparenze, a far emergere le paure e le insicurezze che plasmano i nostri comportamenti.

Lo spettacolo si dispiega come un intricato gioco di scacchi, dove ogni mossa, ogni battuta, ogni sguardo, contribuisce a svelare una verità nascosta.

I personaggi si muovono in un ambiente rigido e formale, improntato a regole precise e convenzioni sociali, ma sotto la superficie scintillante della mondanità si nascondono passioni represse, ambizioni segrete e un profondo senso di solitudine.

L’umorismo, inteso non come mera leggerezza, ma come strumento di critica sociale e di auto-analisi, permea l’intera narrazione, alleggerendo la gravità dei temi trattati e invitando il pubblico a riflettere sulle proprie esperienze.

La commedia non si limita a rappresentare le dinamiche di una famiglia aristocratica; essa offre un’immagine universale dell’animo umano, con le sue contraddizioni, i suoi desideri e le sue debolezze.

Il cinismo, inizialmente percepito come una corazza protettiva, si incrina progressivamente, lasciando spazio a emozioni autentiche, come la paura, il rancore e la gelosia.

La ricerca dell’amore, inteso non solo come passione romantica, ma come bisogno fondamentale di connessione e di accettazione, si rivela un percorso tortuoso e irto di ostacoli.

Il cast, arricchito dalla presenza di Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo, contribuisce a creare un quadro vivido e realistico dei personaggi, ognuno dei quali incarna un aspetto specifico della complessità umana.

La narrazione, fluida e sofisticata, si avvale di un ritmo incalzante e di un linguaggio ricercato, capace di cogliere le sfumature più sottili dei sentimenti e delle motivazioni che animano i protagonisti.

In definitiva, “L’anatra all’arancia” si configura come un’opera che invita a sorridere, a riflettere e, soprattutto, a trascendere i limiti imposti dalle convenzioni sociali per abbracciare la bellezza e la fragilità dell’esistenza.