Letizia Battaglia: un viaggio nell’anima di una fotografa

Il Museo Civico San Domenico di Forlì accoglie un evento di profonda risonanza culturale: una retrospettiva monografica dedicata a Letizia Battaglia (1935-2022), figura imprescindibile del panorama fotografico italiano e internazionale.

La mostra, curata da Walter Guadagnini, non si limita a presentare un mero repertorio di immagini, ma si propone come un viaggio immersivo nell’universo creativo e intellettuale di una donna che ha saputo coniugare l’occhio acuto del fotografo con l’impegno civile e l’audacia letteraria.

L’esposizione, frutto di una collaborazione tra Camera – Centro Italiano per la Fotografia, il Musée Jeu de Paume di Parigi, l’Archivio Letizia Battaglia, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il Comune di Forlì, offre una visione inedita e completa della sua parabola artistica e umana.

Oltre a più di duecento fotografie iconiche, provenienti direttamente dall’archivio della fotografa, il percorso espositivo include libri, pubblicazioni su riviste e quotidiani, documenti e un docufilm che ne ricostruiscono la vita e l’opera.

La mostra, precedentemente esposta a Tours e in programma a Rencontres d’Arles, si arricchisce per la tappa forlivese con materiali esclusivi, tra cui fotografie mai pubblicate e ventidue riviste con le quali Battaglia ha instaurato un rapporto di collaborazione, spesso assumendo anche ruoli editoriali di primo piano.

L’inizio della carriera di Battaglia, agli inizi degli anni Settanta, si sviluppa tra Palermo e Milano, documentando con sguardo analitico e innovativo i cambiamenti sociali e culturali del Paese.

La sua maturità artistica si definisce a metà degli anni Settanta, quando, rientrata a Palermo, diventa testimone privilegiata e coraggiosa degli eventi che insanguinano la città, documentando con il suo obiettivo la cronaca nera e l’agguerrita realtà mafiosa.

Tuttavia, la mostra mira a svelare un aspetto spesso marginalizzato: la capacità di Battaglia di trascendere la narrazione del crimine, restituendo un affresco complesso e variegato della sua terra, cogliendone le contraddizioni, la vitalità, la bellezza intrinseca e le tradizioni radicate.

La sua lentezza e profondità nel cogliere l’umanità dei soggetti ritratti, dalla gioia dei festeggiamenti religiosi alla dignità dei pazienti dell’ospedale psichiatrico, testimonia un profondo rispetto e una sincera compassione.

Riconosciuta con il prestigioso premio W.

Eugene Smith nel 1985, Battaglia ampliò il suo orizzonte geografico, esplorando culture diverse, dall’Unione Sovietica agli Stati Uniti, dalla Turchia all’Islanda.

La sua poetica, definita dalla stessa autrice come “la vita raccontata attraverso la fotografia,” rivela un desiderio di fusione totale con il mondo, un’identificazione profonda che la porta a percepire se stessa come parte integrante della realtà che la circonda.

Parallelamente all’attività fotografica, Battaglia si impegnò in iniziative editoriali e civili, fondando riviste e una casa editrice, ampliando così il suo impatto sociale e culturale e offrendo una prospettiva inedita sulla sua produzione artistica.

La mostra a Forlì non è quindi solo una celebrazione del talento di una fotografa straordinaria, ma anche un invito a riflettere sul potere dell’immagine come strumento di testimonianza, denuncia e speranza.