Life Support: Un Viaggio nel Mediterraneo, Mostra a Russi

Life Support: Un Viaggio nel Cuore del Mediterraneo, una Mostra a RussiA partire dal 4 ottobre, la Biblioteca comunale di Russi accoglie un evento di profondo significato umano e sociale: la mostra itinerante dedicata alla *Life Support*, la nave di Emergency impegnata in missioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, una delle zone marittime più drammatiche del mondo.

L’esposizione, frutto di una collaborazione virtuosa tra il gruppo di volontari di Emergency Faenza, il Comune di Russi e il Tavolo per la Pace locale, si propone di offrire una testimonianza diretta e coinvolgente su una realtà complessa e spesso ignorata.

Il Mediterraneo, crocevia di culture e storie millenarie, si è tragicamente trasformato in una rotta migratoria letale.

Secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), oltre ventimila persone hanno perso la vita o sono scomparse dal 2014, una cifra agghiacciante che rivela l’urgenza di un’azione concreta.

La *Life Support*, operativa dal dicembre 2022, incarna questo impegno, portando avanti un lavoro cruciale di salvataggio e assistenza.

Finora, la nave ha completato 35 missioni, soccorrendo più di tremila persone, offrendo non solo protezione fisica ma anche cure mediche e un supporto psicologico fondamentale per coloro che hanno subito traumi indicibili.

L’imbarcazione, capace di accogliere fino a 175 persone oltre al personale di bordo, opera in un contesto di precarietà e incertezza, spesso sfidando politiche migratorie restrittive e ostacoli burocratici.

Attualmente, la nave è diretta verso Gaza, come parte della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, un’ulteriore dimostrazione del suo impegno per la solidarietà umana e l’assistenza ai popoli in difficoltà.

La mostra non si limita a presentare i risultati operativi della *Life Support*, ma cerca di raccontare la complessità delle missioni attraverso un percorso immersivo e partecipativo.

Le fotografie e i video dei rinomati fotoreporter Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo, Giorgio Dirindin e Francesco Pistilli, catturano l’intensità del momento del salvataggio, dall’avvistamento delle imbarcazioni in pericolo all’accoglienza a bordo, fino allo sbarco nei porti sicuri.

Un elemento di particolare innovazione è l’utilizzo della realtà virtuale, che permetterà ai visitatori di “salire” a bordo della nave e sperimentare in prima persona un’operazione di ricerca e soccorso, vedendo il Mediterraneo attraverso gli occhi sia dei soccorritori che dei naufraghi.

Questo approccio multimediale mira a superare la distanza emotiva che spesso separa il pubblico dalla realtà del fenomeno migratorio, promuovendo un’empatia più profonda e un impegno attivo per la difesa dei diritti umani.

L’esposizione si configura quindi come un invito alla riflessione critica sulle cause profonde delle migrazioni forzate, sulle responsabilità individuali e collettive, e sulla necessità di costruire un futuro più giusto e solidale per tutti.

Un’occasione per testimoniare, con occhi nuovi, la fragilità della vita umana e la potenza dell’umanità, capace di tendere la mano a chi è in difficoltà, anche al di là delle frontiere.

La mostra rimarrà aperta fino al 18 ottobre, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a un viaggio emozionante e illuminante nel cuore del Mediterraneo.