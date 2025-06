Luca Carboni a Milano: Ritorno Live e Omaggio a Rio Ari O

Dopo una performance memorabile che lo ha visto condividere il palco con Cesare Cremonini di fronte a un pubblico oceanico di oltre cinquantasettemila persone a San Siro, Luca Carboni, apparentemente superati i recenti momenti di fragilità, riporterà la sua energia e la sua poetica a Milano. L’appuntamento è fissato per l’11 novembre all’Unipol Arena, un ritorno tanto atteso a sei anni dall’ultima esibizione in città e a un quarto di secolo dalla pubblicazione di “Forever”, album che ha consolidato il suo posto nel panorama musicale italiano.Il concerto “RIO ARI O LIVE” si configura come un’evoluzione dinamica e coinvolgente della mostra omonima che lo ha visto protagonista a Bologna. “RIO ARI O” era un’immersione suggestiva nei quarant’anni di carriera del cantautore, un percorso artistico intrecciato con la musica, illuminato da immagini evocative e arricchito da riflessioni profonde. Più che un semplice recital, era un viaggio emotivo e intellettuale alla scoperta delle radici della sua ispirazione, un racconto onesto e appassionato che celebrava il rapporto indissolubile tra l’artista e il suo pubblico.Carboni ha descritto “RIO ARI O” come il suono primordiale, la scintilla che ha acceso il suo percorso creativo. Un suono che precede persino le parole di “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, brano inaugurale del suo primo album, diventato un archetipo sonoro, un simbolo di una certa estetica e di un approccio innovativo alla canzone d’autore. “È il suono che mi ha identificato,” ha affermato Carboni, “perché racchiude un’armonia peculiare, un impatto che trascende la mera audizione, un’identità visiva e sonora.” Quel suono rappresenta l’essenza del suo linguaggio, un codice segreto che solo chi lo ascolta con attenzione riesce a decifrare.L’evento di Milano promette di amplificare l’esperienza emotiva e musicale offerta dalla mostra, trasformando la narrazione statica in un’esplosione di energia live. Aspettative elevate si concentrano sulla riproposizione dei brani iconici della sua discografia, rivisitati in chiave contemporanea, e sull’introduzione di nuove interpretazioni, frutto di una continua ricerca artistica.I biglietti per “RIO ARI O LIVE” saranno disponibili a partire da oggi, 16 giugno, alle ore 18:00, dando così il via a una corsa che promette di premiare i più affezionati.