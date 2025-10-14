Monsterland: Halloween all’Autodromo di Imola, un’esperienza unica!

Imola si trasforma in un epicentro del divertimento notturno il 31 ottobre, ospitando la quindicesima edizione di Monsterland, un festival di musica, performance artistiche e immersione tematica che si prefigge di ridefinire gli standard degli eventi a tema Halloween in Europa.

Abbandonando le location tradizionali, l’edizione 2024 si dispiegherà all’interno del suggestivo circuito dell’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, un luogo iconico che amplifica l’atmosfera di mistero e adrenalina.

Monsterland non è semplicemente un festival musicale; è un’esperienza sensoriale completa.

Dalle ore 18:00 fino alle prime luci dell’alba, il pubblico sarà immerso in un universo di intrattenimento variegato, con oltre 150 artisti internazionali provenienti da diverse discipline.

Un “horror luna park” con giostre adrenaliniche, un ring per incontri di wrestling dal vivo e un’intricata escape room a tema saranno solo alcune delle attrazioni a disposizione.

La musica sarà la colonna sonora di questa notte indimenticabile, con 12 palchi tematici che ospiteranno una vasta gamma di generi, dall’urban e la hard techno, fino alle sonorità più sperimentali dell’elettronica.

Il cartellone artistico vanta nomi di spicco della scena musicale italiana e internazionale.

Fabri Fibra, Emis Killa e Marco Carola si esibiranno sui palchi principali, mentre Paolo Ferrara e Luca Agnelli daranno vita a un’esperienza immersiva sul palco “Galactica”, organizzato in collaborazione con il celebre Cocoricò di Riccione.

Un occhio di riguardo è rivolto alla valorizzazione del talento locale, con un’area dedicata agli artisti e alle personalità emiliano-romagnole, che vedrà anche la partecipazione di figure di spicco del mondo dello sport, come il pilota ravennate Marco Melandri.

L’evento rappresenta un’importante vetrina per la città di Imola, con previsioni che superano le 30.000 presenze durante il weekend autunnale.

Il Sindaco Marco Panieri sottolinea come Monsterland sia un tassello fondamentale per la destagionalizzazione del turismo, una strategia di sviluppo che mira a rendere Imola una destinazione attrattiva durante tutto l’anno.

L’Assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni, condivide questa visione, evidenziando come la scelta dell’Autodromo dimostri la versatilità della struttura, capace di reinventarsi come location ideale per eventi culturali di grande impatto.

L’indotto economico generato dal festival si estenderà a tutta la regione, sostenendo il settore turistico e valorizzando il territorio.

In concomitanza con Monsterland, a Bologna si terrà il 18 ottobre il corteo “Zombie Walk”, un evento parallelo che animerà le vie del centro storico, con un suggestivo corteo di 50 artisti mascherati che si snoderà da via Ugo Bassi a Piazza Maggiore, un ulteriore segnale della crescente popolarità delle celebrazioni a tema Halloween nella regione.