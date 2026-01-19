Mozart per Giovanni: un Requiem a Bologna per le vittime.

Il 7 febbraio, la Basilica di Santa Maria dei Servi, fulcro storico e spirituale di Bologna, sarà teatro di un commovente atto di memoria.

Le solenni note del *Requiem* di Wolfgang Amadeus Mozart, opera che racchiude in sé l’angoscia e la speranza di fronte all’inevitabile transizione, risuoneranno tra le volte affrescate, offrendo un momento di riflessione e di lutto per le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Tra questi, il bolognese Giovanni Tamburi, la cui perdita ha lasciato un vuoto in una comunità che celebra oggi la sua memoria.

L’esecuzione, inizialmente prevista nell’ambito della consueta rassegna *Musica ai Servi*, assume ora una valenza ancora più profonda, trasformandosi in un omaggio solenne alle giovani vite spezzate.

La Cappella musicale dei Servi, custode di una tradizione secolare di eccellenza musicale e di impegno sociale, si fa interprete di questo dolore collettivo, elevando la musica a veicolo di consolazione e di speranza.

Il *Requiem* di Mozart, incompiuto alla sua morte e completato dal suo allievo Franz Xaver Süssmayr, rappresenta un’esperienza sonora intensa e complessa, capace di evocare immagini di giudizio universale, di preghiera e di pietà.

L’opera, nata in un’epoca di profonde trasformazioni culturali e religiose, continua a risuonare con forza nel presente, interrogando l’umanità sulla fragilità dell’esistenza e sulla necessità di un approccio compassionevole verso il prossimo.

A dare voce a questo capolavoro saranno quattro solisti di notevole talento: Lorena Lepidi, soprano dal timbro cristallino; Ilaria Ribezzi, mezzosoprano capace di interpretare con profondità emotiva anche i ruoli più drammatici; Gianluca Moro, tenore dalla voce potente e intensa; e Luca Fanteria, basso dalla presenza scenica imponente.

La direzione artistica è affidata al maestro Lorenzo Bizzarri, figura di spicco nel panorama musicale bolognese, noto per la sua capacità di coniugare rigore interpretativo e sensibilità artistica.

L’evento si configura non solo come un concerto, ma come un atto di comunità, un’occasione per rinsaldare i legami tra le persone e per ricordare l’importanza della memoria, custode di valori fondamentali come la solidarietà, il rispetto della vita e la ricerca di un futuro più giusto e pacifico.

La Basilica di Santa Maria dei Servi, con la sua storia millenaria e la sua bellezza architettonica, offrirà un contesto suggestivo per questo momento di intensa emozione e di profonda riflessione.