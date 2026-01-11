Muti e detenuti: un concerto tra redenzione e speranza.

Un’eco di speranza e redenzione ha risuonato ieri sera nella casa di reclusione di Milano Opera, in un evento che trascende la semplice esibizione musicale per divenire un potente atto di umanità.

Il maestro Riccardo Muti, al pianoforte, ha accompagnato l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in un concerto unico, permeato di significato e profonda commozione.

Protagonista, un coro di detenuti, la cui interpretazione del “Va’, pensiero” ha scatenato una standing ovation sentita, testimonianza di un’emozione condivisa e di un desiderio di riscatto palpabile.

L’evento, parte integrante del progetto “Le Vie dell’Amicizia” del Ravenna Festival, nato nel 1999, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e supporto che ha già toccato Lampedusa e Ravenna, portando un messaggio di solidarietà a chi vive ai margini.

Gli strumenti musicali utilizzati dall’orchestra, un elemento cruciale e simbolico, non sono di produzione convenzionale: si tratta di manufatti unici, realizzati con il legno recuperato dai relitti dei barconi dei migranti, frutto di un’iniziativa di liuteria promossa all’interno del carcere.

Questa scelta, di straordinaria potenza evocativa, trasforma il legno, testimone di tragedie umane, in veicolo di espressione artistica e di speranza.

Il maestro Muti ha espresso un’impressione profonda, rivelando di aver riscontrato una spiritualità, una creatività e un’emotività di ben superiore intensità all’esterno delle mura carcerarie.

Un’osservazione che invita a una riflessione critica sul ruolo del sistema penitenziario e sulla capacità intrinseca dell’individuo, anche in condizioni estreme, di coltivare la bellezza e di aspirare alla redenzione.

Il teatro del carcere, ristrutturato ad hoc per l’occasione, ha offerto un palcoscenico intimo e suggestivo, dove il programma si è concluso con la lettura di poesie e testimonianze scritte dai detenuti, un ulteriore tassello di narrazione che ha arricchito il significato complessivo della serata.

La presenza di figure istituzionali e personalità di spicco, come il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, il presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, Andrea Rebaglio della Fondazione Cariplo, e il provveditore carceri lombarde Maria Milano Franco D’Aragona, sottolinea l’importanza dell’iniziativa e il sostegno che essa riceve da parte di diversi settori della società.

Monsignor Davide Milani, don Antonio Mazzi e il cantante Achille Lauro, hanno contribuito a creare un’atmosfera di partecipazione e condivisione.

L’iniziativa, resa possibile grazie al supporto della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, offre ai detenuti opportunità di lavoro e rieducazione sotto la guida di maestri liutai, favorendo lo sviluppo di competenze professionali e l’acquisizione di un senso di dignità.

Il primo violino dell’orchestra, in particolare, ha ricevuto la benedizione di Papa Francesco nel 2022, un gesto di riconoscimento e di augurio per un percorso di rinnovamento personale e sociale.

Il concerto di Milano Opera non è solo un evento musicale, ma un potente simbolo di speranza, di inclusione e di possibilità di cambiamento, un invito a guardare al di là delle sbarre e a credere nel potenziale umano, anche quando esso si trova in condizioni di fragilità.