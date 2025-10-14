Orchestra Senzaspine a Bologna: Tosca, un Viaggio Emotivo

L’avventura operistica dell’Orchestra Senzaspine di Bologna, iniziata nel 2017 con un coraggioso *L’elisir d’amore* e proseguita attraverso interpretazioni memorabili di *Don Giovanni*, *Rigoletto* e altri titoli cardine del repertorio, culmina ora in *Tosca*, un monumento del melodramma che ha segnato l’alba del ventesimo secolo.

La prima rappresentazione, avvenuta il 14 gennaio 1900 al Teatro Costanzi di Roma, ha proiettato Puccini verso una nuova dimensione compositiva, e l’allestimento bolognese, in programma il 17 ottobre alle 21:00 e il 19 alle 16:00 presso il Teatro Duse – sede storica e recentemente riconosciuta di carattere territoriale per l’orchestra – si propone di esplorarne la profondità emotiva e drammatica.

A guidare l’Orchestra Senzaspine, fondatore e direttore artistico dell’ensemble, sarà Tommaso Ussardi.

*Tosca* non è semplicemente una storia d’amore, ma un’intensa riflessione sul potere, la corruzione, il coraggio e la dignità umana.

Ambientata nella Roma del 1800, un’epoca di sconvolgimenti politici e sociali, l’opera si rivela un affresco vivido di un’epoca tormentata, dove la bellezza artistica coesiste con la brutalità della violenza politica.

La protagonista, Floria Tosca, cantante dalla voce sublime e dal temperamento focoso, incarna la lotta per l’amore e per la propria autonomia, elevandosi a simbolo di resistenza contro l’oppressione e la sottomissione.

La sua figura, complessa e sfaccettata, si erge come archetipo della donna che rifiuta di rinunciare alla propria identità di fronte alla prepotenza del potere.

La visione registica di Salvatore Sito si distingue per la sua audacia concettuale.

Pur mantenendo un rigoroso rispetto per la cronologia e la geografia del libretto, l’allestimento bolognese introduce elementi di interpretazione che amplificano la potenza emotiva e simbolica dell’opera.

La regia, infatti, attinge a piene mani dall’immaginario visivo della pittura, creando un dialogo suggestivo tra il mondo operistico e la storia dell’arte.

Ogni atto è illuminato dall’influenza di capolavori pittorici iconici.

Il primo atto evoca la malinconia e la spiritualità della *Madonna* di Edvard Munch, mentre il secondo, dominato dalla figura opprimente del Barone Scarpia, si immerge nella lussuosa e decadente atmosfera della *Danae* di Gustav Klimt.

L’atto conclusivo, intriso di disperazione e tragedia, risuona con il mistero e l’enigmaticità degli *Amanti* di René Magritte, lasciando lo spettatore immerso in un senso di profonda inquietudine.

A dar vita a questo dramma potente sono Laura Stella, interprete di Tosca con una voce intensa e un’interpretazione magistrale; Kazuki Yoshida, che incarna Mario Cavaradossi con una passione travolgente; e Marzio Giossi, che offre una rappresentazione inquietante e memorabile del Barone Scarpia.

Il Coro Armonici Senza Fili, preparato da Marco Cavazza, contribuisce a creare un’atmosfera emotivamente carica e coinvolgente, elevando ulteriormente la qualità dell’intera rappresentazione.

L’allestimento promette di essere un’esperienza artistica indimenticabile, un omaggio all’opera di Puccini e alla potenza del teatro lirico.