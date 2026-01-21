Orfeo e Euridice: un canto di resistenza tra mito e attualità.

di una creazione artistica e intellettuale che va al di là della semplice rappresentazione.

Orfeo ed Euridice, il melodramma settecentesco di Gluck, si trasforma, sotto la direzione di Shirin Neshat, in un’opera capace di illuminare le ombre del nostro tempo, risuonando con le voci silenziate di un’intera generazione.

Lungi dall’essere una riproposizione fedele del testo originale, l’allestimento parmense si configura come un’esplorazione intensa e profondamente personale, un viaggio nel cuore della perdita, della memoria e della resistenza.

L’approccio di Neshat, artista visiva di fama mondiale e interprete sensibile delle complesse dinamiche sociali e politiche del nostro tempo, non mira a illustrare il significato preesistente dell’opera, bensì a generare nuove relazioni tra i suoi elementi costitutivi: tensioni, frizioni, silenzi.

Come un’artista visiva che trasforma la fotografia e il video in strumenti di denuncia e di riflessione, Neshat applica la sua sensibilità al linguaggio operistico, svelandone le potenzialità espressive più profonde.

“Vedo l’opera come un’estensione della mia arte visiva,” spiega, sottolineando come la regia lirica diventi un mezzo per indagare le profondità dell’animo umano.

Il melodramma del Settecento, lungi dall’essere un limite, si rivela terreno fertile per un’indagine contemporanea.

Neshat rifiuta l’idea di una mera riproduzione del contesto storico, preferendo interrogarsi sulle esperienze che risuonano ancora oggi nella forma operistica, proponendo una lettura che non si arrende alla nostalgia del passato.

La sua visione si proietta sull’attualità, confrontandosi con i silenzi imposti, le voci negate, le storie interrotte che ancora oggi perseguitano il mondo.

Ed è in questa chiave di lettura che l’opera si apre a un significato più ampio, collegandosi alle drammatiche vicende che coinvolgono l’Iran, Paese di origine dell’artista.

La difficoltà di comunicare con la sua famiglia, le proteste represse, la perdita di vite umane, tutto si fonde in un’unica, dolorosa esperienza.

Il melodramma di Gluck diventa così un simbolo universale della perdita, della speranza e della lotta per la libertà.

La storia di Orfeo e Euridice, un tempo leggenda mitologica, si trasforma in un canto di denuncia e di resistenza, un grido di speranza che risuona attraverso i secoli.

La concretezza radicale del mezzo – voce, corpo, spazio e tempo – offre la possibilità di esprimere ciò che non può essere detto a parole, di evocare emozioni che trascendono la ragione.

L’opera diventa un palcoscenico per le storie silenziate, un luogo di incontro tra passato e presente, tra mito e realtà.

La musica di Gluck, pur mantenendo la sua bellezza e la sua eleganza, assume nuove sfumature, diventando veicolo di un messaggio potente e urgente.

L’allestimento di Shirin Neshat non è solo un omaggio al genio di Gluck, ma anche un atto di coraggio e di impegno civile, un invito a non dimenticare, a non rimanere indifferenti, a continuare a lottare per un mondo più giusto e più umano.

Un viaggio nell’abisso, un canto di speranza, un’opera d’arte che ci interroga e ci commuove.