Ortombina, Alumnus dell’Anno 2025: Parma Onora un Maestro

Il prestigioso Ateneo di Parma onorerà Fortunato Ortombina con il riconoscimento di Alumnus dell’anno 2025, un tributo alla sua eccezionale traiettoria professionale e al profondo legame con l’istituzione che lo ha visto crescere intellettualmente.

La cerimonia, prevista per il 15 dicembre nella sede centrale dell’Università, celebrerà un uomo che ha saputo coniugare una solida formazione umanistica con una passione per la musica, lasciando un’impronta significativa nel panorama culturale italiano.

Originario di Mantova, Ortombina ha scelto Parma come fulcro dei suoi studi, arricchendo la sua preparazione accademica in Lettere con un approfondito percorso musicale al Conservatorio.

Questa combinazione di discipline ha gettato le basi per una carriera che si svilupperebbe all’insegna della ricerca, dell’interpretazione e della gestione del patrimonio operistico.

La sua esperienza al Teatro Regio di Torino, tra il 1989 e il 1997, testimonia la sua versatilità, spaziando da ruoli esecutivi (professore d’orchestra, artista del coro) a funzioni di responsabilità (aiuto maestro del coro, maestro collaboratore, suggeritore, maestro di sala e di palcoscenico).

Questo periodo di intensa attività teatrale fu arricchito da un importante contributo al Festival Verdi, attraverso ricerche e pubblicazioni dedicate alla civiltà musicale parmense nel periodo cruciale della formazione di Giuseppe Verdi.

La sua partecipazione al progetto di edizione delle opere di Giacomo Meyerbeer, in collaborazione con la Ricordi di Monaco e l’Università di Bayreuth, evidenzia la sua sensibilità verso la ricerca e l’approfondimento storico-musicologico.

Un capitolo fondamentale della sua carriera è rappresentato dall’esperienza presso l’Istituto nazionale di studi verdiani.

Qui, Ortombina si è dedicato con rigore alla trascrizione e allo studio degli autografi verdiani, tra cui la preziosa bozza de “La traviata”, e si è occupato della pubblicazione dei carteggi del compositore con figure chiave come Giulio Ricordi, Salvatore Cammarano e Antonio Somma.

Il lavoro di catalogazione delle lettere conservate a Sant’Agata dimostra la sua attenzione meticolosa alla conservazione della memoria verdiana.

La pubblicazione, nel 1993, dell’unico autografo noto di Verdi su testo di Alessandro Manzoni, “Sgombra, o gentil'”, e il suo contributo al CD-Rom “Verdi” dell’editore De Agostini, consolidano la sua autorevolezza come studioso verdiano.

L’attività didattica, con l’insegnamento di Storia dei sistemi produttivi musicali presso la sezione di Cremona della Facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia (2005-2010), testimonia la sua volontà di trasmettere il sapere e di formare nuove generazioni di studiosi e professionisti del settore.

La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, lo ha portato a ricoprire ruoli di grande responsabilità in alcuni dei più importanti teatri d’opera italiani: dal Regio di Torino al San Carlo di Napoli (come segretario artistico), alla Scala (come coordinatore della direzione artistica e poi direttore artistico), fino alla direzione della Fenice e, attualmente, alla carica di sovrintendente del Teatro alla Scala, uno dei templi della lirica mondiale.

Il riconoscimento dell’Università di Parma celebra un percorso professionale che ha saputo coniugare la ricerca accademica, l’impegno artistico e la gestione culturale, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione del patrimonio operistico italiano e alla sua diffusione nel mondo.