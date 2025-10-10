Panini: L’eredità di figurine e sogni in una nuova serie TV

Un’eredità di carta e sogni: la saga dei PaniniLa serie televisiva in produzione a Modena, diretta da Letizia Lamartire e interpretata da Serena Rossi, intende celebrare un capitolo fondamentale della storia italiana: l’avventura imprenditoriale della famiglia Panini, i creatori delle iconiche figurine che hanno accompagnato l’infanzia e alimentato l’immaginazione di generazioni.

Un racconto corale, prodotto da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction e sostenuto da istituzioni locali e finanziarie, che esplora le dinamiche familiari, l’ingegno creativo e la resilienza di una comunità.

Al centro della narrazione emerge la figura di Olga Cuoghi Panini (Serena Rossi), una donna straordinaria che, prematuramente vedova, si trasforma in una pioniera dell’imprenditoria, spinta dalla necessità di provvedere ai suoi otto figli.

L’acquisizione dell’edicola storica di Piazza Duomo nel 1944, un piccolo punto di partenza, si rivelerà il preludio di una serie di scelte audaci e lungimiranti, un vero e proprio atto di fede nel potenziale del mercato e nella forza dell’innovazione.

La serie, scritta da un team di sceneggiatori guidato da Sofia Assirelli e liberamente ispirata al libro di Luigi Garlando “L’album dei sogni”, non si limita a ricostruire la nascita di un’azienda di successo.

Piuttosto, intende indagare le complesse relazioni umane che si intrecciano attorno al progetto imprenditoriale.

Accanto a Serena Rossi, un cast di giovani interpreti, tra cui Simone Liberati, Federico Cesari e Benedetta Cimatti, darà vita ai fratelli e alle sorelle Panini, mentre Edoardo Pesce impersona il padre Antonio, figura paterna il cui ricordo influenzerà profondamente le scelte di Olga.

Il racconto si dipana attraverso un arco temporale che va dagli anni ’40 fino al 1970, un periodo cruciale segnato dalla consacrazione internazionale del marchio con i Mondiali del Messico.

La serie offrirà uno sguardo privilegiato sull’evoluzione del costume, delle tecnologie e delle dinamiche sociali di un’Italia in trasformazione.

“Andiamo a vedere!” – questo è il motto che Olga trasmetterà ai suoi figli, un invito costante a superare i limiti, a cogliere le opportunità e a guardare al futuro con ottimismo e determinazione.

La storia dei Panini, infatti, è molto più della semplice cronaca di un’azienda; è il ritratto di una città, Modena, e della sua comunità, che si stringe attorno a un sogno, partecipando attivamente al suo sviluppo.

È una celebrazione dello spirito imprenditoriale italiano, della capacità di reinventarsi e di creare qualcosa di unico, capace di emozionare e unire persone di ogni età e provenienza.

La serie promette di essere un viaggio coinvolgente, ricco di emozioni e spunti di riflessione, capace di risvegliare ricordi preziosi e di ispirare nuove generazioni di sognatori.