Pettenati a Piacenza: omaggio a un artista senza tempo.

Piacenza celebra Gianni Pettenati, figura emblematica di un’epoca e artista poliedrico, con un omaggio solenne che si concretizza nella scopertura di una targa commemorativa sulla sua casa natale in via Roma.

L’evento, fissato per il 29 ottobre alle ore 12, è il fulcro di una giornata intera dedicata a riscoprire e approfondire l’eredità di un interprete che ha saputo incarnare lo spirito di una generazione.

La mattinata si apre alle 10:30 presso il Teatro dei Filodrammatici, con un incontro pubblico che promette di essere un viaggio suggestivo nella cultura musicale degli anni ’60.

Marina Fiordaliso, voce e figura di spicco del panorama musicale italiano, dialogherà con il giornalista Mauro Molinaroli, autore di un’ampia riflessione su Piacenza e i suoi protagonisti, per illuminare aspetti meno noti dell’artista.

Un video messaggio di Red Ronnie, testimonianza della sua influenza mediatica, arricchirà ulteriormente l’esperienza.

Il percorso celebrativo non si limita a ricordare il successo planetario di “Bandiera Gialla”, brano che ha saputo tradurre in italiano un inno giovanile e che, a distanza di decenni, continua a evocare immagini e sensazioni di un’era cruciale.

L’omaggio mira a restituire la complessità di Pettenati, un artista che ha saputo spaziare tra generi e interpretazioni, dalla rilettura vibrante di “Like a Rolling Stone” con “Una pietra che rotola” alla performance memorabile di “La tramontana” al Festival di Sanremo, in coppia con Antoine.

Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare la profondità del suo sguardo, l’intensità del suo volto, l’amore genuino che nutriva per la musica.

L’itinerario culminerà con un suggestivo tributo musicale offerto dal Piacenza Jazz Club, accompagnando il pubblico verso la casa natale dell’artista, simbolo tangibile del suo legame indissolubile con la città e della sua identità piacentina.

La giornata si configura dunque come un atto di riconoscimento verso un interprete che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella storia della musica italiana e nell’immaginario collettivo.