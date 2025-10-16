Photobook Mania: Bologna, Epicentro del Libro Fotografico

Photobook Mania: Un Crogiolo di Narrativa Visiva a BolognaIl 18 e 19 ottobre, la Serra Madre, incastonata nel cuore delle Serre dei Giardini Margherita di Bologna, si trasformerà in un vibrante epicentro per il mondo del libro fotografico.

Photobook Mania, nuova biennale nata in sinergia con il già affermato PhMuseum Days (prossimo appuntamento autunnale del 2026), si configura come un’occasione imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi, puntando a consolidare il ruolo di Bologna come polo di riferimento internazionale per l’editoria fotografica indipendente.

L’evento, a ingresso libero, accoglierà un’esuberante presenza di oltre venti case editrici provenienti da tutto il globo, offrendo un’ampia vetrina di pubblicazioni che sondano le frontiere estetiche e concettuali del libro fotografico contemporaneo.

Più che una semplice fiera, Photobook Mania si propone come un vero e proprio crogiolo di idee, un laboratorio di sperimentazione dove le nuove tendenze si affacciano e dialogano con la tradizione.

Questa edizione inaugurale si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione della cultura fotografica contemporanea, un ecosistema complesso che va ben oltre la mera documentazione visiva.

Il programma prevede un ricco calendario di oltre quaranta incontri, un’occasione unica per ascoltare direttamente artisti, curatori e professionisti del settore, scambiarsi prospettive e comprendere le dinamiche che plasmano il panorama editoriale attuale.

Laboratori tematici, focalizzati su aspetti specifici del processo creativo e dell’editoria, completeranno l’offerta formativa.

Il fulcro espositivo sarà dominato da due mostre di particolare rilievo.

La prima, “Dummies and Books from FOLIO 2024/25 Photobook Making Masterclass”, svela il dietro le quinte della rinomata masterclass guidata da Lewis Chaplin, co-fondatore di Loose Joints.

I quattordici partecipanti, impegnati per otto mesi nello sviluppo dei loro progetti, offrono uno sguardo privilegiato sul percorso che trasforma una sequenza di immagini in un libro, rivelando le scelte editoriali, le sfide tecniche e le riflessioni concettuali che ne determinano la forma finale.

La seconda mostra celebra la prima edizione del PhMuseum 2025 Photobook Award, un concorso volto a sostenere e promuovere nuovi talenti, con il prezioso supporto di MPB, leader europeo nel mercato del trade-in di fotocamere.

Trenta progetti di libri fotografici, selezionati attraverso un’open call, saranno esposti, testimoniando la ricchezza e la diversità della scena contemporanea.

Una giuria internazionale di alto profilo, composta da figure chiave come Max Pinckers, Yumi Goto, Karla Hiraldo-Voleau, Giuseppe Oliverio e Camilla Marrese, si occuperà di decretare il vincitore, riconoscendo l’eccellenza creativa e l’originalità del progetto.

Un workshop intensivo, guidato dal rinomato fotografo americano Aaron Schuman, offrirà ai partecipanti strumenti pratici e stimoli concettuali per trasformare il proprio lavoro in un libro, consolidando ulteriormente l’impegno di Photobook Mania a favore della crescita professionale e artistica dei partecipanti.

L’evento si preannuncia come un momento di cruciale importanza per il futuro dell’editoria fotografica, un’opportunità per costruire ponti tra creatività, innovazione e dialogo internazionale.