Premio Estense 2025: Quattro finalisti per l’Aquila d’Oro

Il Premio Estense, un’istituzione pilastro del panorama giornalistico italiano dal 1965, ha annunciato i quattro finalisti che si contenderanno l’Aquila d’Oro 2025. Un numero record di ottanta candidature testimonia la vitalità e l’importanza della manifestazione, che da oltre mezzo secolo si pone come piattaforma di riflessione e celebrazione dell’eccellenza nel racconto del reale.I titoli selezionati dalla giuria tecnica incarnano diverse sfaccettature del nostro tempo, affrontando tematiche di cruciale rilevanza. Milena Gabanelli e Simona Ravizza, con *Codice Rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato*, sollevano un interrogativo urgente sulla tenuta del sistema sanitario nazionale, mettendo in luce dinamiche di privatizzazione e disparità di accesso alle cure. Gad Lerner, in *Gaza. Odio e amore per Israele*, offre un’analisi complessa e profonda del conflitto israelo-palestinese, intrecciando storia, politica e umanità, un racconto che invita a superare semplificazioni e pregiudizi. Marzio G. Mian, con *Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia*, ci conduce in un percorso introspettivo attraverso la complessa anima russa, tra tradizioni millenarie e sfide contemporanee, un viaggio che interroga l’identità di un paese in continuo mutamento. Infine, Paolo Rumiz, in *Verranno di notte. Lo spettro della barbarie in Europa*, descrive un continente alle prese con nuove forme di violenza e intolleranza, un monito a non dimenticare le lezioni del passato e a difendere i valori della civiltà.Il Premio Estense non si limita a premiare l’informazione, ma ne celebra lo stile. In questa edizione, il riconoscimento Gianni Granzotto è stato conferito a Corrado Augias, figura di spicco nel panorama culturale italiano, apprezzato per la sua capacità di coniugare rigore giornalistico e profonda umanità. Il premio, nato nel 1985 in memoria di Gianni Granzotto, storico presidente delle giurie del Premio Estense, riconosce l’impegno, la professionalità e la correttezza che contraddistinguono l’opera di chi si dedica all’informazione.La giuria, presieduta da Gian Luigi Zaina e composta da dieci imprenditori di Bologna, Ferrara e Modena, rappresenta un ponte tra il mondo dell’editoria e il tessuto economico-sociale del territorio. L’edizione 2025 si configura dunque come un momento di incontro e di confronto, un’occasione per riflettere sulle sfide del nostro tempo e per valorizzare il ruolo del giornalismo come strumento di conoscenza e di partecipazione democratica.Il culmine della manifestazione si terrà il 27 settembre al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione con la proclamazione del vincitore dell’Aquila d’Oro e la consegna della Colubrina d’Argento a chi si è distinto con il premio Granzotto. ANSA, Rai Cultura e Rai Radio 1 si confermano media partner del Premio Estense, contribuendo a diffondere la voce del giornalismo di qualità e a promuovere un dibattito pubblico informato e costruttivo. Il sostegno di Azimut, main sponsor dell’evento, sottolinea l’importanza strategica del Premio Estense nel panorama culturale italiano, un investimento nel futuro del giornalismo e nella promozione dei valori della società civile.