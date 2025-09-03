Radiohead torna: Bologna unica data italiana del tour europeo 2025

Dopo un’attesa che si è protratta per quasi un decennio, Radiohead ha scosso la scena musicale globale con un annuncio inatteso: un tour europeo che segna il loro ritorno sui palchi internazionali.

Un evento di risonanza planetaria, che celebra una band capace di ridefinire i confini della musica rock, e che vedrà l’Italia protagonista assoluta con Bologna scelta come unica data italiana.

L’Unipol Arena di Bologna si appresta ad accogliere i Radiohead per un residency di quattro serate memorabili: 14, 15, 17 e 18 novembre 2025.

Un’occasione irripetibile per il pubblico italiano, che si aggiunge a tappe iconiche come Madrid, Londra, Copenaghen e Berlino, testimoniando l’impatto universale del loro suono.

Questo ritorno non è semplicemente un tour; è un’esperienza, una celebrazione del legame profondo che unisce la band ai suoi fan, un legame costruito su decenni di sperimentazione sonora, testi complessi e performance potenti.

La scelta delle città e la cura nella pianificazione del tour riflettono un desiderio di intimità e autenticità, allontanandosi dalle dinamiche più commerciali e di massa.

La band, guidata dalla figura carismatica e innovativa di Thom Yorke, ha optato per un sistema di vendita dei biglietti che pone i fan al centro dell’attenzione.

Per scoraggiare la speculazione e garantire l’accesso prioritario a coloro che attendono da tempo questo momento, la vendita sarà preceduta da una registrazione obbligatoria sul sito ufficiale www.

radiohead.

com.

Questa fase, che si aprirà il 5 settembre alle ore 11:00 italiane, creerà una sorta di “lista d’attesa” esclusiva.

Il successivo 12 settembre, i fan registrati potranno finalmente procedere all’acquisto dei biglietti.

Questa strategia di vendita, innovativa e democratica, si inserisce in una più ampia filosofia che anima la band, che da sempre ha dimostrato un forte senso di responsabilità nei confronti del proprio pubblico, cercando di creare un’esperienza musicale partecipata e coinvolgente, lontana dalle logiche di mercato più aggressive.

Il tour europeo del 2025, dunque, non è solo un concerto, ma un atto d’amore verso i fan, un ringraziamento per la loro fedeltà e un’occasione per condividere la magia della musica dal vivo, in un momento storico in cui la connessione umana assume un valore ancora più profondo.