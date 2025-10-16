Reunion 2023: Fantascienza, Stelle e Beneficenza a Riccione

Riccione si prepara ad accogliere la XXI edizione di Reunion, un vibrante crocevia tra fantascienza, scienza, intrattenimento ludico e impegno sociale, dal 25 al 26 ottobre presso il Centro Congressi dell’Hotel Mediterraneo.

Più che una semplice convention, Reunion si configura come un vero e proprio fulcro culturale per la comunità di appassionati, un’occasione per esplorare i confini dell’immaginario scientifico e condividere passioni radicate in un universo di storie capaci di ispirare e interrogare.

L’evento vanta un cartellone ospiti di notevole spessore.

A spiccare è la presenza di Ross Sambridge, attore britannico con un bagaglio di esperienze significative nel vasto universo di Star Wars, pronto a svelare aneddoti e retroscena inediti sulla celebre saga di George Lucas, offrendo uno sguardo privilegiato dietro le quinte di una pietra miliare della cultura popolare.

Accanto a lui, Nicola Bruno, figura di riferimento nel panorama del doppiaggio e dell’adattamento cinematografico e televisivo, condividerà la sua expertise, svelando le sfide e le peculiarità del suo lavoro dietro produzioni iconiche come Doctor Who, Torchwood, Will e Grace, Padre Brown e 24, illuminando il processo creativo che trasforma opere straniere in esperienze accessibili al pubblico italiano.

In collegamento, l’attore Gianni Garko, interprete indimenticabile in numerose produzioni televisive, ripercorrerà il suo percorso artistico, con un focus sul suo coinvolgimento nell’episodio “Il dominio del drago” della serie Spazio 1999, un capitolo cruciale nell’evoluzione della fantascienza televisiva.

Il programma di Reunion si articola in un ricco mosaico di attività, che spaziano da incontri tematici e giochi interattivi a sessioni di cosplay, performance artistiche e approfondimenti scientifici.

Un filo conduttore sarà dedicato all’esplorazione del fenomeno UFO, con analisi di avvistamenti e discussioni sulle possibili implicazioni scientifiche e filosofiche.

Non mancheranno occasioni per celebrare le più amate serie di fantascienza, tra cui Doctor Who e Star Trek, con focus sulle ultime novità e retrospettive sui momenti salienti della loro storia.

Quest’anno, Reunion si tinge di un colore speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario di Spazio 1999, con un omaggio dedicato alla serie e al suo impatto duraturo sulla cultura popolare, grazie all’intervento di Moonbase 99, club italiano dedicato alla serie.

Coerentemente con la sua vocazione sociale, Reunion mantiene l’impegno a sostenere un progetto benefico.

L’edizione 2023 affianca “Adotta una tartaruga”, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Cetacea di Riccione, che si dedica al recupero, all’assistenza e alla cura delle tartarughe marine.

Il ricavato delle attività collaterali, come aste, lotterie e vendite di gadget, sarà interamente devoluto alla Fondazione, testimoniando la volontà di Reunion di coniugare passione per la fantascienza con la responsabilità sociale.