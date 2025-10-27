Rimini si illumina: un Natale di arte, luce e mare.

Il 22 novembre, Rimini si vestirà a festa, inaugurando uno spettacolo di luce e suggestioni che abbraccia un centinaio di chilometri, un percorso emozionale che si estende dal cuore della città alle tranquille marine, fino ad accarezzare il litorale invernale.

L’evento inaugurale, “Il sogno del Natale”, si materializzerà sulla spiaggia di Rimini, trasformando la duna in un palcoscenico effimero.

A partire dal 15 novembre, questa formazione geomorfolgica, elevata e maestosa, si animerà con trenta panchine disposte in un percorso lineare, unite da un delicato filo di luci e arricchite da installazioni artistiche di ispirazione contemporanea.

Questo allestimento, che si propone come un’esperienza sensoriale immersiva, fa parte dell’iniziativa più ampia “Il mare d’inverno”, un progetto concettuale che invita alla riflessione sul rapporto tra l’uomo, l’arte e l’ambiente naturale.

Le panchine, disseminate lungo la duna, fungono da punti di sosta contemplativi, incoraggiando visitatori e residenti a rallentare il ritmo, ad osservare la mutevolezza del paesaggio, ad ascoltare il suono delle onde e a lasciarsi ispirare dalla bellezza semplice e potente del mare.

Il corridoio luminoso che ne accompagna il percorso, si fonde armoniosamente con l’orizzonte, creando un senso di infinito e di connessione con l’elemento acquatico.

Come da tradizione, la cerimonia ufficiale di accensione della magia natalizia si terrà in piazza Cavour, con un emozionante conto alla rovescia che darà il via a “Rimini, il capodanno più lungo del mondo”, un cartellone di eventi che animerà la città fino all’Epifania, offrendo un calendario ricco di spettacoli, concerti, mercatini e iniziative per tutte le età.

Nell’area portuale, si svilupperà un’atmosfera suggestiva con l’allestimento di una pista di pattinaggio su ghiaccio, un’opportunità di divertimento per grandi e piccini, e di un incantevole villaggio natalizio, fulcro di un’esperienza immersiva nel cuore delle festività.

L’elemento distintivo sarà il monumentale Presepe di sabbia, un’opera d’arte effimera realizzata da maestri scultori di fama internazionale, un omaggio alla tradizione e alla creatività, che trasforma la sabbia in un racconto luminoso.

Il presepe, con le sue figure colossali e i dettagli minuziosi, si configura come un simbolo della capacità dell’arte di trasformare la realtà e di evocare emozioni intense.

L’intera iniziativa, con la sua combinazione di arte contemporanea, tradizione popolare e innovazione tecnologica, si propone di creare un’esperienza unica e coinvolgente, capace di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico di Rimini, e di offrire un messaggio di speranza e di gioia per tutte le età.