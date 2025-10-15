Bologna Cultura ← Torna indietro Rizzoli: Innovazione Medica e Speranza, un’Esperienza Trasformativa Redazione Bologna 15 Ottobre 2025 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Un’esperienza trasformativa, una sinfonia di speranza. L’Istituto Ortopedico Rizzoli, cuore pulsante di innovazione medica e umanitaria, è, oggi, più che una location, un’entusiasmanteun’idea di Il run L’ unL’ eIn In InIn In . TagsEsperienza TrasformativaInnovazione MedicaIstituto Ortopedico RizzoliRizzoliSperanza - pubblicità - Polo della Carità: Sport e Speranza per i Giovani del Tiburtino Roma Cronaca 15 Ottobre 2025 Ostaggi Liberati: Un Fragile Bagliore di Speranza nel Conflitto Mondo 13 Ottobre 2025 Trieste: Un Faro di Speranza per la Pace tra Popoli Trieste Cronaca 13 Ottobre 2025 - pubblicità - - pubblicità - - pubblicità -