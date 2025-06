Rockin’1000: 10 Anni di Musica e Passione da Cesena

Cesena si appresta a celebrare un traguardo eccezionale: il decimo anniversario di Rockin’1000, l’orchestra più numerosa del pianeta, un fenomeno culturale che ha saputo trasformare la passione per il rock in un’esperienza collettiva senza precedenti. Il 26 e il 27 luglio lo Stadio Manuzzi sarà il cuore pulsante di questa festa, un’esplosione di energia e musica che coinvolgerà un migliaio di musicisti provenienti da ogni angolo del mondo.A guidare questa straordinaria formazione, Daniel Plentz assumerà il ruolo di direttore d’orchestra per l’occasione, incarnando lo spirito innovativo e inclusivo che da sempre contraddistingue Rockin’1000. La presenza di Peppe Vessicchio nella seconda serata promette un mix di virtuosismo e dinamismo, arricchendo ulteriormente l’esperienza musicale. Lodovica Comello, con la sua carisma e versatilità, condurrà le due serate, tessendo un filo narrativo che accompagnerà il pubblico attraverso un viaggio emozionante nella storia del rock.Il cartellone artistico si configura come un vero e proprio mosaico di talenti: Francesca Michielin si aggiunge alla line-up di domenica, affiancando Negramaro e Fast Animals e The Slow Kids, mentre la prima serata vedrà l’esibizione di Negrita e Piero Pelù, icone del rock italiano che sapranno infiammare il pubblico con la loro energia contagiosa.Rockin’1000 non è solo un concerto, ma un progetto che ha saputo creare una comunità globale di musicisti e appassionati, un luogo dove la passione per la musica abbatte le barriere geografiche e culturali. L’anniversario rappresenta un momento di riflessione sul percorso compiuto e di proiezione verso il futuro. I promotori annunciano nuove iniziative volte a consolidare questa comunità, a promuovere l’inclusione e a coinvolgere le giovani generazioni, garantendo che lo spirito di Rockin’1000 continui a vivere e a ispirare.Il viaggio non si conclude a Cesena: il 6 settembre la band si esibirà a Leiria, in Portogallo, portando la sua musica e il suo messaggio di unità e passione in un nuovo scenario, confermando la sua vocazione internazionale e il suo impatto culturale globale. L’anniversario di Rockin’1000 si rivela dunque non solo una celebrazione del passato, ma anche un punto di partenza per un futuro ancora più ricco di emozioni, collaborazioni e nuove sfide.