Salmo: Ritorno Immersivo con il World Tour 2025

Il ‘Salmo World Tour 2025’, un progetto ambizioso frutto della collaborazione tra Vivo Concerti e Lebonski 360, giunge al suo intermezzo italiano con un concerto clou martedì 28 ottobre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), preludio alla fase europea del tour.

Questa tappa, fortemente attesa, segna un ritorno ai palasport dopo un’assenza di tre anni, un intervallo cruciale per l’evoluzione artistica e personale dell’artista.

Salmo, figura poliedrica del panorama musicale contemporaneo, ha concepito uno spettacolo che trascende la semplice performance live, trasformando i suoi successi in un’esperienza immersiva e multisensoriale.

L’allestimento scenico è stato curato con meticolosa attenzione, un ecosistema visivo dinamico che si integra perfettamente con la potenza del suono.

La scaletta, un sapiente assemblaggio di tracce tratte dal suo ultimo album “Ranch” – un disco di platino frutto di un intenso periodo di creazione in Sardegna, un vero e proprio rifugio creativo – e brani iconici che hanno segnato una carriera costellata da un impressionante palmares di 77 dischi di platino e 50 d’oro, crea un arco narrativo coinvolgente.

La fusione di rap, rock e introspezione, tipica della sua estetica, si traduce in un flusso continuo di energia e emozione.

Sul palco, Salmo è affiancato da una band di eccellenza, un collettivo di musicisti di talento guidati da Marco Azara, direttore musicale e chitarrista, e comprendente Daniele Mungai, Davide Pavanello, Riccardo Puddu, Alessio Sanfilippo, Carmine Iuvone e Andrea Ciaudano, che arricchiscono la performance con sfumature e dinamiche inaspettate.

L’impegno per la qualità musicale e l’innovazione tecnologica è evidente in ogni aspetto dello spettacolo.

“Tornare sui palchi dopo un periodo di riflessione e isolamento è un’esperienza profondamente significativa,” confessa Salmo.

“Questi anni mi hanno permesso di ridefinire le mie priorità, di riconnettermi con la consapevolezza del presente, rendendo ogni performance un atto di fede ancora più intenso.

Il palco rimane il mio santuario, il luogo dove posso esprimere pienamente la mia anima.

” Il tour, quindi, non è solo un evento musicale, ma una testimonianza di crescita personale e artistica.

Dopo la tappa bolognese, il ‘Salmo World Tour 2025’ si espanderà in Europa, toccando città come Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma.

Successivamente, il tour riprenderà in Italia il 4 dicembre a Milano (Unipol Forum), per poi varcare l’oceano e raggiungere Los Angeles, Toronto, New York e Miami, consolidando la sua presenza sulla scena musicale internazionale e portando la sua visione artistica a un pubblico globale.

Il progetto si configura, dunque, come un viaggio musicale e culturale, un ponte tra generi e continenti.