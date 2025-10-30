Salvare la Garisenda: sfida complessa e futuro per Bologna.

La questione del consolidamento della Torre Garisenda, pilastro storico e identitario di Bologna, si configura come una sfida complessa che richiede un’attenta conciliazione tra esigenze conservative, vincoli normativi e disponibilità finanziarie.

L’amministrazione comunale, in dialogo costante con gli uffici tecnici del Ministero della Cultura, si trova a gestire un processo delicato, scandito da appuntamenti chiave come l’imminente incontro di novembre, in cui saranno fornite risposte puntuali alle richieste ministeriali.

Il progetto di restauro, stimato in oltre venti milioni di euro, si avvale in parte dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questa circostanza impone una rigorosa selezione degli interventi ammissibili, poiché il PNRR, pur rappresentando un’opportunità cruciale, non copre integralmente le spese complessive.

L’allineamento con le linee guida del PNRR richiede un’analisi dettagliata delle singole voci di spesa e una precisa definizione degli obiettivi da raggiungere, assicurando la massima efficacia nell’utilizzo delle risorse disponibili.

Un elemento centrale del piano di consolidamento è l’impiego di una struttura di sostegno temporanea, già sperimentata con successo nel caso della Torre di Pisa.

L’installazione, prevista per il fine anno, comporterà una serie di operazioni complesse: la preparazione accurata dell’area di posizionamento e l’adattamento dei tralicci preesistenti alle specifiche caratteristiche strutturali e geologiche del sito bolognese.

Questo processo di adeguamento tecnico è affidato a ditte specializzate, che operano sotto la supervisione di ingegneri e architetti, con l’obiettivo primario di garantire la massima sicurezza durante le fasi di lavorazione e di preservare l’integrità del monumento.

Oltre alle implicazioni strutturali, l’intervento sulla Garisenda solleva importanti riflessioni sul ruolo del patrimonio culturale nella resilienza urbana.

La torre, simbolo di una Bologna medievale dinamica e prospera, rappresenta un elemento imprescindibile dell’identità cittadina e un motore di attrazione turistica.

Il suo consolidamento non è solo un intervento di restauro, ma un investimento nel futuro della città, volto a preservare un’eredità storica e culturale di inestimabile valore e a restituire alla comunità un simbolo di orgoglio e appartenenza.

Il dialogo continuo con la cittadinanza e la trasparenza nell’esposizione dei progressi dei lavori sono, in questo contesto, fondamentali per costruire un consenso diffuso e rafforzare il senso di responsabilità collettiva nei confronti del patrimonio culturale.