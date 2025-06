San Marino RTV: Rinascita, Nuovo Logo e Programmi per il Futuro

San Marino RTV si appresta a una trasformazione profonda, un percorso di rigenerazione che investe l’identità visiva, la struttura organizzativa e, soprattutto, la sua offerta programmatica. L’emittente pubblica sammarinese, sotto la guida del Direttore Generale Roberto Sergio, si presenta al pubblico con un nuovo logo, un simbolo di rottura con il passato e di sguardo rivolto al futuro. Sergio stesso ha descritto al momento della sua nomina un clima di disillusione diffuso, ma ha sottolineato l’impegno profuso per costruire un team motivato e proiettato verso l’eccellenza.La programmazione estiva, accessibile tramite il canale 550, sia in digitale terrestre che su Sky e TivùSat, riflette questo ambizioso rinnovamento. Il palinsesto non si limita a un mero elenco di titoli, ma si configura come una piattaforma culturale, un vero e proprio “salotto” virtuale animato da Simona Ventura e Giovanni Terzi con “La Terrazza della Dolce Vita”, un format in dodici puntate che esplora il concetto di rinascita, intesa come riaffermazione dell’identità e della vitalità. Un’attenzione particolare è rivolta alla sostenibilità ambientale, con il ritorno di “00Verde – Custodi della terra”, un programma che, ogni sabato, offre spunti di riflessione e soluzioni concrete per la tutela del nostro pianeta. L’offerta si arricchisce con titoli di successo come “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, che introduce un elemento di intrattenimento di qualità. “Bellissima Italia”, guidato da Fabrizio Rocca, propone un viaggio emozionante alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del Paese, affiancato da “Road to Italy”, che approfondisce le peculiarità dei luoghi visitati. L’emittente si conferma inoltre custode degli eventi sportivi di rilievo, come il prestigioso Internazionali di Tennis San Marino Open, e offre una selezione accurata di film.Il calendario programmati si estende oltre l’estate, con l’annuncio di importanti produzioni per l’autunno 2025, come “Titano di Giacobbo”, una miniserie in cinque episodi che racconta la storia millenaria della Repubblica di San Marino, un patrimonio unico al mondo. La visione si proietta anche al 2026, con “Capolavori nascosti”, un ciclo di programmi dedicato alle collezioni d’arte private che custodiscono tesori inestimabili.Il rinnovamento non si limita al contenuto, ma investe anche l’infrastruttura tecnologica e le sedi dell’emittente. Il 6 ottobre sarà dedicato alla presentazione del nuovo Studio 1, all’avanguardia e dotato di tecnologie di realtà virtuale, mentre l’aspetto dello spazio del telegiornale subirà una significativa evoluzione a partire da gennaio. Un’ulteriore integrazione con il panorama mediatico nazionale è garantita dalla disponibilità di Radio San Marino su RaiPlay Sound.Infine, nel solco di un progetto di crescita e sviluppo professionale, l’emittente ha annunciato l’indizione di bandi per l’assunzione di giornalisti e figure tecniche a tempo determinato a partire dal primo luglio, un segnale concreto di volontà di creare un team qualificato e dinamico, pronto a raccogliere le sfide del futuro. Questa fase di trasformazione rappresenta un’opportunità unica per San Marino RTV di riaffermare il suo ruolo di riferimento culturale e informativo per la comunità sammarinese e oltre.