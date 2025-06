Santa Cristina in Musica: Vivaldi e l’Orchestra Senzaspine

L’estate bolognese si tinge di armonie barocche con l’ultimo atto di “Santa Cristina è Musica!”, la rassegna orchestrale promossa dall’Orchestra Senzaspine. Domani, 14 giugno, alle ore 18, la suggestiva cornice della chiesa di Santa Cristina della Fondazza, incastonata nella piazzetta dedicata a Giorgio Morandi, accoglierà un’esecuzione di eccezionale respiro: *Le Quattro Stagioni* di Antonio Vivaldi, un pilastro imprescindibile del repertorio musicale occidentale.Fondata nel 1913, l’Orchestra Senzaspine, composta da giovani musicisti under 35, si distingue per la sua audace interpretazione del patrimonio musicale, unendo rigore filologico e vitalità espressiva. La scelta di *Le Quattro Stagioni* non è casuale; il ciclo concertistico rappresenta un vertice dell’ingegno compositivo di Vivaldi, un’opera che trascende i confini del genere barocco per indagare la natura ciclica della vita, l’alterazione dei tempi, l’inestricabile legame tra uomo e ambiente. Al fianco dell’Orchestra Senzaspine, brillerà la presenza di Anastasiya Petryshak, una figura di spicco nel panorama violinistico contemporaneo. La sua interpretazione solistica promette di illuminare le sfumature emotive e i virtuosismi tecnici che caratterizzano l’opera di Vivaldi. Petryshak, con un curriculum artistico di straordinaria levatura, vanta collaborazioni con orchestre di fama internazionale, tra cui la Royal Philharmonic di Londra, e si è affermata come interprete di riferimento per il repertorio classico e romantico. La sua carriera, costellata di riconoscimenti e performance memorabili, include registrazioni per la prestigiosa etichetta Sony Classical e l’onore di aver suonato su strumenti di inestimabile valore storico-artistico, come il leggendario *Il Cannone* di Paganini. La sua abilità non si limita alla tecnica impeccabile, ma si estende alla capacità di comunicare al pubblico un profondo senso di connessione con la musica, una vera e propria immersione sensoriale nel mondo sonoro di Vivaldi. Il concerto si preannuncia come un’esperienza musicale indimenticabile, un viaggio attraverso le emozioni evocate dalle stagioni, un omaggio alla genialità di un compositore immortale e un’occasione per apprezzare il talento di una giovane artista di eccezionale carisma.