Sequoire Music Park: Bologna si accende con la musica live

Il 17 giugno, il Parco delle Caserme Rosse di Bologna si accenderà con la quinta edizione di Sequoie Music Park, un cartellone estivo che si afferma come punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica live in Italia. A inaugurare la rassegna, con un concerto già sold-out da mesi, saranno i Fontaines D.C., band post-punk proveniente dall’Irlanda, portatori di un’energia sonora intensa e di una poetica urbana penetrante.Come sottolineato dal direttore artistico Gualtiero Sabatini durante la presentazione, Sequoie Music Park non è solo un festival, ma un progetto che incarna un profondo legame con il territorio e un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. “Siamo Bologna, siamo musica, siamo cultura,” ha dichiarato Sabatini, esprimendo l’identità di un evento che punta a valorizzare l’eccellenza musicale e a promuovere un modello di fruizione consapevole.L’edizione 2025 si presenta come un caleidoscopio di generi e sonorità, con un programma articolato in diciotto appuntamenti che spaziano dal rock all’hip-hop, dalla world music all’elettronica. Tra i nomi che hanno segnato la line-up, spicca la presenza di Alice Cooper, figura iconica del rock, artista inseguita a lungo dagli organizzatori e che sceglie Sequoie come unica data italiana del suo tour. L’19 giugno sarà dedicata a un format inedito, un vero e proprio “super show” che vedrà esibirsi contemporaneamente Kid Yugi, Nerissima Serpe, Papa V e Fritu, quattro esponenti di spicco della scena musicale urban contemporanea. Il mese di giugno continuerà a regalare emozioni con l’esibizione dei Baustelle, interpreti di un rock italiano ricercato e atmosferico, con l’emergente talento di Lucio Corsi, che ha conquistato il pubblico con le sue liriche intense e la sua musica coinvolgente, e con il ritorno degli Afterhours, band simbolo di un’estetica sonora che ha segnato un’epoca.Il cartellone di Sequoie si arricchisce poi di ulteriori nomi di rilievo, tra cui De la Soul, collettivo hip-hop statunitense che ha influenzato generazioni di artisti, Gianna Nannini, icona indiscussa del rock italiano, Capo Plaza, rapper tra i più ascoltati del panorama nazionale, Skunk Anansie, band che ha saputo coniugare rock, funk e soul con un’energia inconfondibile, Fabri Fibra, autore di testi taglienti e provocatori, Ben Harper e The Innocent Criminals, gruppo che fonde blues, rock e folk con una maestria unica, Europe, band svedese che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del rock, Anastacia, performer carismatica e interpretativa, e, a concludere la rassegna, Satchval Band Featuring Joe Satriani And Steve Vai, un super gruppo che celebra la grande chitarra.Un’ulteriore conferma dell’appeal internazionale di Sequoie si traduce in esclusive assolute, come quelle previste con Jorja Smith e Alice Cooper, che hanno scelto il parco bolognese come unica tappa italiana dei rispettivi tour. L’annuncio dell’arrivo di Caparezza per il 7 luglio dell’anno prossimo aggiunge ulteriore fermento all’attesa. Parallelamente alla programmazione musicale principale, Sequoie continua a valorizzare l’offerta di esperienze, con il ritorno del Mercato degli Ulivi, uno spazio di incontro e convivialità, e di Bonsai, una rassegna di talenti emergenti e curiosità musicali, che spazia dagli Skillet al Teatro degli Orrori, dai Patagarri a Nayt, offrendo un panorama sonoro variegato e stimolante. Sequoie Music Park si configura così come un vero e proprio ecosistema culturale, un luogo di aggregazione e scoperta, capace di coniugare la grande musica con un profondo rispetto per l’ambiente e il territorio.