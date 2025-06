Ti Porto al Mare: Radioimmaginaria in tour con i giovani

“Ti Porto al Mare”: un’esperienza immersiva nell’estate giovanile, promossa da Radioimmaginaria.Radioimmaginaria, la web radio dedicata ai ragazzi tra i 10 e i 17 anni, inaugura la seconda edizione del suo tour itinerante, intitolato “Ti Porto al Mare”, un progetto ambizioso che mira a catturare e celebrare l’essenza dell’estate vista dagli occhi dei giovani. Il viaggio, che prende il via lunedì 16 da Lido Adriano, nel cuore della costa ravennate, si svilupperà attraverso diverse località turistiche di varie regioni italiane, diventando un vero e proprio laboratorio creativo itinerante.La prima tappa, a Lido Adriano, si configura come un fulcro di attività: dallo stabilimento balneare “La Plage”, un team di giovani speaker radiofonici condurrà dirette mattutine, creando un filo conduttore sonoro per l’intera giornata. Il pomeriggio sarà dedicato a laboratori gratuiti, pensati per stimolare la creatività e le competenze dei partecipanti. Grafica, montaggio video e giornalismo radiofonico: discipline accessibili a tutti, residenti e turisti, offrendo loro l’opportunità di esprimersi e di acquisire strumenti utili per il futuro. Il progetto non si limita all’intrattenimento; aspira a formare nuovi talenti e a creare una rete di giovani comunicatori.L’iniziativa è resa possibile grazie a una rete di collaborazioni significative. Un accordo con il Comune di Ravenna garantisce il supporto istituzionale, mentre il fondo Carta Etica di UniCredit e il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna forniscono risorse economiche cruciali. Un elemento particolarmente innovativo è l’installazione, a Lido Adriano, di una nuova stazione radio nel giardino del centro Cisim di Viale Parini. Questa stazione, operativa durante l’estate e destinata a diventare una redazione permanente a partire da settembre, amplierà la presenza e l’impatto di Radioimmaginaria, contribuendo a costruire una comunità radiofonica locale e a fornire opportunità di partecipazione attiva per i giovani del territorio. L’obiettivo è quello di creare una piattaforma di comunicazione giovane, autentica e coinvolgente, capace di riflettere le passioni, le preoccupazioni e le aspirazioni di una generazione.