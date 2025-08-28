Tony Hadley a Bertinoro: 45 anni di musica iconica

Domenica 31 agosto, i Giardini della Rocca di Bertinoro si accenderanno di una luce vibrante, ospitando un evento di risonanza internazionale: un concerto celebrativo che ripercorre i 45 anni di una carriera musicale iconica, con il carismatico Tony Hadley.

Figura centrale del movimento New Romantic, Hadley, ex-voce inconfondibile degli Spandau Ballet, si appresta a condividere un viaggio artistico intenso e commovente, intrecciando nostalgia e rinnovamento.

La sua presenza in Italia, nell’ambito del tour nazionale legato al festival Entroterre, testimonia un legame profondo e duraturo con il pubblico italiano, che accoglie l’artista con un affetto palpabile e sempre più intenso.

Più che un semplice concerto, si prospetta un vero e proprio omaggio alla sua eredità musicale, un’occasione per riascoltare brani che hanno segnato un’epoca, come “Gold”, “I’ll Fly For You”, “Through the Barricades” e “True”, colonne sonore di un’era definita da eleganza, sperimentazione e un’estetica visiva distintiva.

La Fabulous TH Band, compagna di viaggio imprescindibile di Hadley in questo percorso, non è solo un ensemble di musicisti di talento, ma un vero e proprio laboratorio sonoro, capace di amplificare e arricchire l’interpretazione dell’artista.

L’intesa tra Hadley e la sua band, affinata negli anni, si traduce in una performance dinamica e coinvolgente, dove l’improvvisazione e la sensibilità musicale si fondono creando momenti di pura emozione.

Nel riflettere su questa lunga e straordinaria avventura, Tony Hadley esprime gratitudine per l’opportunità di condividere la sua musica con il mondo.

La scaletta del concerto promette un’esperienza poliedrica, che spazia dalle hit più amate, ai brani solisti meno noti, fino a interpretazioni personali di classici che hanno ispirato il suo percorso artistico.

Questo concerto non è soltanto una celebrazione del passato, ma anche un’apertura verso il futuro, un’occasione per esplorare nuove sonorità e per confermare la continua evoluzione di un artista che ha saputo ridefinire il concetto stesso di pop music elegante e sofisticata.

La Rocca di Bertinoro, con la sua storia secolare, diventerà così il palcoscenico di una notte indimenticabile, un crogiolo di emozioni e melodie che resteranno impresse nel cuore del pubblico.