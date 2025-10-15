Torre Garisenda: Tensioni e Polemiche sul Restauro e la Comunicazione

L’annoso problema del recupero della Torre Garisenda di Bologna torna a sollevare interrogativi e a generare tensioni, con la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, a esprimere forti perplessità riguardo all’operato dell’amministrazione comunale.

La questione, legata all’utilizzo di fondi statali e alle complessità tecniche imposte dalla fragilità strutturale dell’edificio, si incrocia con la necessità di una comunicazione trasparente e accurata verso i cittadini.

Secondo quanto riferito, i fondi destinati al restauro, erogati due anni fa nell’ambito di iniziative di finanziamento pubblico, non sono stati ancora impiegati dal Comune.

Questa mancata attivazione rappresenta un ostacolo significativo al completamento del progetto e rischia di compromettere le successive fasi di intervento.

La sottosegretaria sottolinea l’importanza cruciale di rispettare le tempistiche previste, mettendo in guardia contro la potenziale deriva di promesse non mantenute.

Un elemento di particolare criticità emerge dalla gestione della comunicazione da parte dell’amministrazione locale.

Borgonzoni contesta la reticenza del sindaco nel divulgare informazioni chiare e complete sui rischi ancora presenti nella struttura e sulla sua effettiva sicurezza.

La mancanza di trasparenza alimenta la sfiducia dei cittadini e rischia di oscurare la complessità del problema.

Si evince che il rischio di crollo, pur se mitigato da interventi di monitoraggio e stabilizzazione, non è stato definitivamente eliminato e questa realtà, apparentemente taciuta, necessita di essere chiarita.

La sottosegretaria annuncia quindi l’intenzione di promuovere un confronto pubblico aperto e inclusivo.

Un’assemblea pubblica, come proposto, si rivelerebbe uno strumento prezioso per ricostruire un quadro completo e condiviso della situazione, affrontando senza evasioni i problemi strutturali, le tempistiche di intervento e la destinazione dei fondi raccolti.

La richiesta di trasparenza si estende anche alla condivisione dei dati relativi allo stato della torre, che, a quanto pare, sono stati accessibili primariamente attraverso i media, a discapito di una corretta informativa agli organi competenti, come il Ministero della Cultura.

L’obiettivo primario, ribadito con forza, è informare adeguatamente la cittadinanza sulla reale condizione della torre, fornendo accesso a documentazione scritta e rendendo conto di eventuali progressi che abbiano reso possibile garantire la sua sicurezza al 100%.

Qualora si siano verificati cambiamenti significativi nelle condizioni strutturali che giustifichino una nuova valutazione del rischio, è imprescindibile che tali informazioni siano rese pubbliche, supportate da prove concrete e verificabili.

La vicenda Garisenda, quindi, si configura come una sfida complessa che richiede non solo competenze tecniche, ma anche un approccio comunicativo improntato alla trasparenza, alla responsabilità e al coinvolgimento attivo della comunità.