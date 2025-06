Vasco Rossi a Ferrara: il Blasco torna a casa dopo 38 anni!

Ferrara si appresta a divenire il palcoscenico inaugurale del prossimo tour di Vasco Rossi, un evento che segnerà profondamente il calendario culturale del 2026. Le due date, previste per il 5 e il 6 giugno, si svolgeranno all’interno del Parco Urbano, un’area destinata a trasformarsi in un crocevia di emozioni e musica per decine di migliaia di appassionati. L’annuncio, rilasciato dal sindaco Alan Fabbri, non solo celebra il ritorno del “Blasco” a Ferrara dopo quasi quarant’anni dall’indimenticabile tappa del “C’è chi dice no tour” nel 1987, ma sottolinea anche l’importanza strategica di un evento di tale portata per la città.Questo ritorno non è solo un momento di festa per i fan, ma rappresenta un’opportunità unica per Ferrara di rafforzare la propria immagine a livello nazionale e internazionale. L’evento si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico locale, con un occhio di riguardo all’economia del territorio. L’auspicio è che il concerto possa innescare una serie di ricadute positive, replicando il successo del concerto di Bruce Springsteen del 2023, che generò un significativo indotto economico stimato in oltre dieci milioni di euro e richiamò circa sessantamila persone.La scelta di Ferrara come punto di partenza del tour non è casuale. La città, con la sua ricca storia, il suo fascino rinascimentale e la sua vivace comunità, offre un contesto ideale per un evento di tale portata. L’amministrazione comunale, con il supporto di Live Nation e dello staff di Vasco Rossi, sta lavorando intensamente per garantire che tutto sia perfetto, curando ogni dettaglio logistico e organizzativo.Questo doppio appuntamento con la musica rock non è solo un concerto, ma un vero e proprio fenomeno sociale e culturale, destinato a creare un’atmosfera di festa e condivisione che coinvolgerà l’intera città. Si tratta di un’occasione imperdibile per riscoprire il legame tra musica, territorio e identità, e per proiettare Ferrara verso il futuro, rafforzando la sua vocazione a essere un centro di eccellenza culturale e un polo di attrazione turistica di primo piano. Il concerto di Vasco Rossi rappresenta, in definitiva, un potente motore di sviluppo economico e di promozione dell’immagine di Ferrara, un evento che lascerà un segno indelebile nella memoria collettiva.