Vasco Rossi: Data Zero a Rimini, Inizia il Live 2026

Il 30 maggio 2026, lo Stadio Romeo Neri di Rimini si appresta a diventare l’epicentro di un evento che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella leggendaria carriera di Vasco Rossi: la “Data Zero” del Vasco Live 2026.

Un momento di avvio, un battito cardiaco che precede un tour di dodici date sold-out in sei città italiane, con Ferrara a inaugurare la serie il 5 e il 6 giugno.

La scelta di Rimini non è casuale, ma il riflesso di un legame profondo e radicato nel tessuto culturale e sociale dell’Emilia-Romagna, una terra che Vasco Rossi continua a considerare la propria, nonostante i suoi frequenti soggiorni negli Stati Uniti.

La serata del 29 maggio sarà dedicata ai membri del Blasco Fan Club, che potranno godere di un esclusivo soundcheck, un’occasione privilegiata per immergersi nell’atmosfera vibrante del concerto imminente e condividere la passione con la comunità di fan più affezionati.

L’accesso ai biglietti per la Data Zero si articolerà in fasi strategiche.

I soci del Blasco Fan Club potranno assicurarsi i propri posti in anteprima a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 24 settembre, attraverso il portale vascolive.

vivaticket.

it.

Immediatamente dopo, a partire da giovedì 25 settembre, i possessori di carta Mastercard godranno di un accesso prioritario, un ulteriore incentivo a celebrare la musica di Vasco.

Infine, venerdì 26 settembre, la vendita generale sarà aperta a tutti gli appassionati attraverso le piattaforme vivaticket, ticketone e ticketmaster.

Questo evento non si configura solo come un concerto, ma come un’occasione per riconoscere e celebrare il valore inestimabile di Vasco Rossi.

Come sottolinea l’Assessora Regionale al Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni, Vasco Rossi rappresenta un simbolo di autenticità, generosità artistica e un legame indissolubile con le proprie radici.

La sua figura incarna lo spirito della gente dell’Emilia-Romagna e occupa un posto di primaria importanza nel panorama musicale regionale, testimoniando un’influenza che trascende le mode e le tendenze.

Parallelamente all’annuncio del tour, prende il via la prevendita di “Vasco Live 2025 – The Essentials”, un’edizione speciale in formato vinile (tre dischi) e CD (due), disponibile a partire dal 14 novembre.

Questa raccolta, della durata di quasi cento minuti, presenta ventidue brani selezionati con cura, espressione di un concept discografico ambizioso: celebrare la vita attraverso la musica.

L’album si propone di condensare l’esperienza del tour in un’opera coerente, scegliendo solo quei brani le cui liriche narrano, in maniera evocativa e potente, l’epopea di un’esistenza.

Un progetto discografico che ambisce a diventare un vero e proprio documento sonoro, capace di catturare l’essenza della musica e dell’anima di Vasco Rossi.