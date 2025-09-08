Vasco Rossi: Rimini, Data Zero Tour 2026 e Novità Esclusive

Il palco si riempie di attesa: Rimini, città natale di Vasco Rossi, sarà il crocevia di un’anticipazione che vibra nell’aria.

L’annuncio, già trapelato dalle dichiarazioni del sindaco, ha preso forma sui canali social del Blasco, ufficializzando che il soundcheck e la data zero del tour 2026 si svolgeranno proprio tra le sue strade.

Ma questa volta, l’aggiornamento va oltre la semplice data, delineando un panorama più ampio di iniziative artistiche che accompagneranno il ritorno del rocker.

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di rielaborazioni e nuovi formati.

Immediatamente disponibile sarà un libro fotografico, non un mero souvenir di un tour, ma una vera e propria immersione visiva nell’esperienza concertistica.

Un’opera che, trascendendo la staticità delle immagini, ospita ben due ore di video esclusivi, un tesoro di contenuti inediti incorniciato da una colonna sonora appositamente selezionata.

A novembre, il progetto si evolverà ulteriormente con la pubblicazione di “Vasco live 202