Vasco Rossi: Tour 2026, Cinque Città e un’Emozione Collettiva

Il rock italiano si appresta a risuonare in nuove arene nel 2026, con Vasco Rossi che ha annunciato un tour esteso attraverso cinque città italiane, segnando un ritorno significativo sui palcoscenici del paese. Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine saranno le fortunate sedi di questo evento, che si preannuncia come un’esperienza intensa per i milioni di fan del “Blasco”.La scelta delle location non è casuale. Ferrara, con il suo Parco Urbano Giorgio Bassani, offre un’atmosfera suggestiva e un contesto urbano che dialoga con la complessità della musica di Vasco. Olbia, in Sardegna, promette un’energia vibrante, amplificata dalla bellezza paesaggistica dell’Arena. Bari, cuore pulsante del Sud, accoglierà il rocker nello storico Stadio San Nicola, un luogo simbolo per il rock italiano. Ancona, con il suo Stadio del Conero, offrirà una cornice unica affacciata sul mare Adriatico, mentre Udine, con il Bluenergy Stadium, si conferma come una tappa importante per eventi di grande richiamo.Il tour, distribuito su due date per ciascuna città, è stato ufficializzato sui canali social di Vasco Rossi, scatenando un’ondata di entusiasmo tra i suoi affezionati. Le date stabilite sono: 5 e 6 giugno a Ferrara, 12 e 13 giugno a Olbia, 18 e 19 giugno a Bari, 23 e 24 giugno ad Ancona e 28 e 29 giugno ad Udine.Per onorare la fedeltà dei suoi sostenitori più assidui, sarà offerta un’anteprima esclusiva ai membri del Blasco Fan Club, che potranno accedere alla fase di prevendita a partire dalle ore 12:00 del 7 luglio 2025, attraverso il portale vascolive.vivaticket.it. Un’ulteriore opportunità per i possessori di carta Mastercard sarà offerta a partire dalle ore 12:00 del 9 luglio, con accesso prioritario. La vendita generale sarà aperta a tutti a partire dalle ore 13:00 del 11 luglio, attraverso la piattaforma livenation.it.Questo tour non è solo una serie di concerti; è un’occasione per rivivere momenti iconici, per riscoprire brani intramontabili e per condividere un’energia collettiva che definisce l’esperienza del concerto di Vasco Rossi. Le scelte delle città, le date distribuite e le modalità di accesso ai biglietti testimoniano l’attenzione del team di Vasco verso i suoi fan, garantendo un’esperienza inclusiva e memorabile. L’attesa è già palpabile, con la speranza che questo tour segni un nuovo capitolo nella leggendaria carriera del “Blasco”.