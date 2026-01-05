cityfood
martedì 6 Gennaio 2026
Bologna Economia

Bologna Aeroporto Marconi: Nuovo Record Storico con 11 Milioni di Passeggeri

Redazione Bologna
Redazione Bologna

L’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha certificato un risultato storico nel 2025, superando la soglia degli 11 milioni di passeggeri e registrando un incremento del 3,4% rispetto all’anno precedente.

La cifra definitiva, pari a 11.126.959 passeggeri, testimonia una ripresa vigorosa e una crescente attrattiva del polo aeroportuale emiliano, che si conferma cruciale per la connettività regionale e nazionale.

Il dato di crescita è ancor più significativo se si considera il trend mensile: per sette mesi consecutivi, da aprile a ottobre, l’aeroporto ha superato la soglia del milione di passeggeri al mese, evidenziando una domanda costante e sostenuta.

L’apice di questa performance è stato raggiunto ad agosto, mese di punta con 1.108.983 passeggeri, mentre la giornata di maggiore affluenza è stata domenica 22 giugno, caratterizzata da un intenso movimento di oltre 40.000 passeggeri in transito.

L’analisi dettagliata del traffico rivela una distribuzione differenziata tra voli nazionali e internazionali.

I voli interni hanno trasportato 2,7 milioni di persone, mostrando una crescita del 2,4%, mentre i voli internazionali hanno dominato il volume complessivo, con 8,4 milioni di passeggeri a bordo e un incremento del 3,7%.
Questa significativa componente internazionale sottolinea l’importanza dell’aeroporto Marconi come porta d’accesso all’Emilia-Romagna e all’Italia per flussi turistici e commerciali provenienti da diverse aree del mondo.

In termini assoluti, l’aeroporto ha accolto 360.000 passeggeri in più rispetto al 2024, un dato che riflette non solo una ripresa post-pandemica, ma anche un’efficace strategia di sviluppo commerciale e di miglioramento dei servizi offerti.
La crescita è inoltre sostenuta da investimenti infrastrutturali volti a migliorare l’esperienza del passeggero, dall’ottimizzazione dei processi di check-in e di sicurezza all’ampliamento dell’offerta di negozi e ristorazione.

Osservando le destinazioni più richieste, Catania si conferma leader indiscussa, testimoniando la forte attrazione del turismo verso la Sicilia.

A seguire, Tirana e Barcellona completano il podio, indicando una crescente domanda di collegamenti verso i Balcani e la penisola iberica.
La top ten si arricchisce poi di Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Istanbul, Madrid, Bucarest, Londra Heathrow e Cagliari, un mix di destinazioni turistiche consolidate e hub di trasporto internazionali che dimostra la capacità dell’aeroporto Marconi di intercettare e soddisfare le esigenze di un pubblico diversificato.

Il successo del Marconi non si limita quindi a un aumento di volumi, ma si esprime in una capacità di evolversi e offrire connettività verso un ventaglio sempre più ampio di destinazioni.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

