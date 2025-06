Bologna: il Mercato dei Vignaioli, un’agricoltura indipendente al centro

Bologna, epicentro di un’agricoltura indipendente: il Mercato dei Vignaioli si rinnovaSi appresta a illuminare BolognaFiere dal 15 al 17 novembre la quattordicesima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, un appuntamento cruciale che consolida il suo ruolo di piattaforma vitale per un settore agricolo che si distingue per la sua autenticità e resilienza. Questa edizione, arricchita da una significativa collaborazione con il Biografilm Festival, testimonia un impegno crescente verso la valorizzazione delle filiere agricole a chilometro zero e la promozione di un modello di produzione agroalimentare profondamente radicato nel territorio.L’evento, preceduto da un’elegante anteprima nel suggestivo chiostro del Complesso di Santa Cristina, ha visto la presentazione del manifesto ufficiale, opera dell’illustratrice bolognese Sarah Mazzetti, e una degustazione esclusiva di vini che incarnano la filosofia dei Vignaioli Indipendenti. Il cortometraggio “The Mountain Won’t Move” di Petra Seliškar ha ulteriormente rafforzato il legame tra vino, territorio e racconto.Quest’anno il Mercato accoglierà una rappresentanza eterogenea e numerosa, con circa mille produttori provenienti da ogni angolo d’Italia e delegazioni provenienti dalle associazioni europee aderenti a Cevi (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants). Un’ulteriore conferma del ruolo di leadership del Mercato a livello internazionale, testimoniando un interesse crescente per un’agricoltura che pone al centro la sostenibilità e la biodiversità. A completare l’offerta, la partecipazione di oltre 30 produttori di olio extravergine di oliva, sotto l’egida di Fioi (Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti), sottolinea l’importanza di un approccio integrato alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano.L’evento si svilupperà su una vasta area di oltre 30.000 metri quadrati, distribuita in quattro padiglioni dedicati rispettivamente ai vignaioli e all’offerta gastronomica complementare. Questa configurazione consente un’esperienza immersiva per i visitatori, facilitando l’incontro con i produttori e la scoperta di prodotti tipici e innovativi.Rita Babini, presidente di Fivi, sottolinea con convinzione la centralità del modello “azienda vitivinicola verticale” come risposta efficace alle nuove esigenze del mercato: “I consumatori ricercano sempre più originalità, autenticità e genuinità. I nostri vini, espressione di un legame profondo con il territorio, sono custodi di tradizioni e biodiversità, incarnando questi valori”.Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, condivide questa visione, evidenziando l’orgoglio dell’organizzazione nell’accogliere un evento che celebra la qualità, la sostenibilità e l’importanza delle filiere agricole indipendenti, un vero motore di sviluppo economico e culturale per il territorio. Il Mercato dei Vignaioli non è solo un evento commerciale, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo di incontro e scambio tra produttori, appassionati e consumatori, un faro che illumina il futuro dell’agricoltura italiana.