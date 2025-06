Cambio al vertice di Lepida Scpa: Davide Conte guida il Consorzio

L’assemblea dei soci di Lepida Scpa ha segnato un punto di transizione strategica per la società consortile, con una significativa riorganizzazione degli organi di governance che ne delineano il percorso per il prossimo triennio. La delibera, formalizzata dalla Giunta regionale, sancisce l’avvicendamento alla presidenza, con Davide Conte che assume la guida, succedendo ad Alfredo Peri, il quale ha guidato l’ente con impegno e dedizione.La nomina di Davide Conte alla presidenza rappresenta un’iniezione di competenze specifiche. Professore universitario e precedentemente assessore nel Comune di Bologna, il nuovo presidente porta con sé una profonda conoscenza dell’innovazione digitale applicata alla Pubblica Amministrazione, un ambito cruciale per lo sviluppo e l’efficienza di Lepida. La sua visione strategica sarà fondamentale per affrontare le sfide future, orientando le attività consortili verso soluzioni sempre più avanzate e integrate.Il nuovo Consiglio di Amministrazione (Cda) riflette l’eterogeneità degli stakeholder di Lepida, garantendo una rappresentanza equilibrata tra istituzioni locali e sistema sanitario regionale. L’inclusione di Daniela Tebasti, sindaca di Campogalliano (Modena), sottolinea l’importanza del legame con i Comuni soci, i principali utilizzatori dei servizi offerti dal Consorzio. Angelo Croatti, dirigente tecnico informatico dell’Ausl Romagna, apporta una prospettiva fondamentale per l’integrazione dei servizi digitali nel contesto sanitario, un’area di crescente rilevanza per la salute pubblica e l’assistenza ai cittadini.Parallelamente, si è rinnovato il Collegio Sindacale, organo di controllo e vigilanza essenziale per la trasparenza e la correttezza gestionale. La nomina di Pierluigi Ungania alla presidenza del Collegio, affiancata da Luca Dal Prato, indicato dalla Direzione Generale Sanità, e dalla conferma di Elisa Venturini, testimonia un impegno continuo verso la governance responsabile e la tutela degli interessi dei soci.L’assemblea rappresenta non solo un cambio di testimone, ma anche un’occasione per riflettere sul percorso compiuto e proiettarsi verso nuove sfide. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Alfredo Peri e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i Comuni soci, riconoscendo il ruolo chiave di Lepida come motore di innovazione e sviluppo digitale per il territorio. Questa sinergia tra enti locali, sistema sanitario e Consorzio si configura come un asset strategico per affrontare le trasformazioni in atto e garantire servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze dei cittadini. La nuova squadra si appresta ad affrontare un triennio cruciale, orientato all’ulteriore consolidamento del ruolo di Lepida come punto di riferimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione regionale.