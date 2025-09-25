Coop Alleanza 3.0 lancia EasyCoop Petstore: l’e-commerce per animali.

Coop Alleanza 3.0 introduce EasyCoop Petstore, una piattaforma e-commerce dedicata al mondo degli animali da compagnia, ampliando significativamente l’offerta digitale della cooperativa.

Questo nuovo servizio, un’evoluzione del consolidato EasyCoop, mira a rispondere alla crescente domanda di acquisti online di prodotti specifici per cani, gatti, roditori e altri animali domestici, estendendo la propria presenza non solo nei comuni veneti ed emiliani, tradizionalmente serviti da EasyCoop, ma in tutte le otto regioni in cui opera la cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia.

EasyCoop Petstore non si limita a replicare il modello esistente, ma lo adatta alle peculiarità del settore pet, offrendo un catalogo mirato che include alimenti specifici, accessori, prodotti per la cura e l’igiene, giochi e articoli per la salute degli animali.

La piattaforma si propone di diventare un punto di riferimento per i proprietari di animali domestici, offrendo un’esperienza d’acquisto completa e personalizzata.

L’accesso al servizio è intuitivo e integrato con la piattaforma EasyCoop esistente: i soci già registrati possono utilizzare le proprie credenziali per navigare nel catalogo e completare gli ordini.

Questo permette di capitalizzare sull’infrastruttura digitale già operativa e consolidata, minimizzando i costi di implementazione e massimizzando la fruibilità per i consumatori.

La politica di spedizione è pensata per incentivare gli acquisti consistenti, con un costo fisso di 5 euro per ordini inferiori a 50 euro, che diventa gratuito per spesa superiore.

La flessibilità è un altro punto di forza: gli utenti hanno la possibilità di modificare o annullare l’ordine fino al momento della spedizione, garantendo un elevato grado di controllo sul processo di acquisto.

Un elemento chiave della strategia è l’integrazione con il programma di fidelizzazione “Raccolta”, consentendo ai soci di accumulare punti su ogni acquisto effettuato tramite EasyCoop Petstore e di beneficiare di promozioni esclusive e opportunità di cashback dedicate al mondo degli animali.

Per celebrare il lancio, una promozione speciale offre uno sconto di 5 euro sul primo ordine, utilizzando il codice promozionale PETSTORY (valido su una spesa minima di 30 euro fino al 31 ottobre 2025), un incentivo pensato per favorire l’adozione della nuova piattaforma e fidelizzare i consumatori.

L’iniziativa rappresenta un investimento strategico per Coop Alleanza 3.0, rafforzando la sua presenza nel commercio online e rispondendo alle mutate abitudini di acquisto dei propri soci e consumatori, con un’offerta sempre più completa e mirata.