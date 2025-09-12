Coop Finale Emilia: Ristrutturazione e Novità per i Clienti

Un nuovo capitolo si apre oggi a Finale Emilia, con l’inaugurazione del rinnovato punto vendita Coop in via Stazione.

La cerimonia, officiata dal sindaco Claudio Poletti, segna il completamento di un intervento di riqualificazione significativo, eseguito a fronte pubblico e con un investimento di 300.000 euro da parte di Coop Alleanza 3.0.

L’evento ha visto la partecipazione del presidente della cooperativa, Domenico Trombone, affiancato dalla consigliera Lorenza Corazzari e da Andrea Cacchioli, Regional Director di Coop Alleanza 3.0, testimonianza dell’impegno della cooperativa nel territorio e della sua evoluzione continua.

Il restyling ha trasformato il negozio, esteso su 1.100 metri quadrati, in un moderno punto di riferimento per la comunità locale, con un impatto positivo sull’occupazione: 38 lavoratori contribuiscono alla sua operatività.

L’aggiornamento non si limita all’estetica; si tratta di una riprogettazione funzionale e orientata alla risposta delle esigenze dei consumatori.

Particolarmente innovativo è l’introduzione di un reparto forneria all’avanguardia, che offre un’ampia gamma di prodotti da forno artigianali, inclusi pani speciali a rotazione e la possibilità di ordinare pizza alla pala, da gustare calda al termine della spesa.

Questo servizio, concepito per coniugare la convenienza di un supermercato con il sapore e la freschezza di una panetteria tradizionale, rappresenta un elemento distintivo per il punto vendita.

L’offerta gastronomica è stata ampliata con una nuova area dedicata ai piatti pronti, ideali per chi cerca soluzioni rapide e gustose.

La macelleria, ora arricchita da un angolo dedicato agli hamburger, inclusi quelli vegetariani, testimonia l’attenzione alla diversificazione dell’offerta e alla crescente domanda di prodotti alternativi.

Sono inoltre presenti un’ampia selezione di uova sfuse, un reparto pescheria e una friggitoria, per soddisfare una vasta gamma di palati.

Il negozio, dotato di 5 casse tradizionali e una self-checkout, è strategicamente posizionato per offrire la massima accessibilità alla clientela.

Gli orari di apertura, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13, sono pensati per garantire un servizio completo e capillare, in linea con le abitudini e le esigenze della comunità di Finale Emilia.

Questo restyling testimonia l’impegno continuo di Coop Alleanza 3.0 nel fornire un’esperienza di acquisto moderna, efficiente e attenta alle richieste del territorio, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per il consumo quotidiano.