Coop Ravenna Gallery: 40 anni e un restyling da sogno

Il supermercato Coop Ravenna Gallery, in via Gramsci, celebra i suoi quarant’anni con una profonda trasformazione, un restyling che riflette l’evoluzione dei modelli di consumo e l’impegno di Coop Alleanza 3.0 verso una proposta commerciale sempre più innovativa e orientata al cliente.

L’intervento, costato 200.000 euro e realizzato con il negozio operativo, testimonia la volontà di mantenere viva una presenza storica nel tessuto urbano ravennate.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di figure chiave: Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0, Federica Moschini, Assessora del Comune di Ravenna, Luca Zaccherini, Direttore Generale della Cooperativa, Iolanda De Simone, Regional Director Romagna Marche, e Isabella Bertarelli, Vicepresidente di Zona Soci Ravenna-Cervia, a rappresentanza dei soci.

L’esperienza di acquisto all’interno dei 1.184 metri quadrati è stata radicalmente ripensata, con un organico di 44 dipendenti dedicati a fornire un servizio di alta qualità.

L’attenzione si concentra sulla freschezza e sulla personalizzazione, con una nuova panetteria che offre pane artigianale, pani speciali su prenotazione e pizze alla pala da gustare calde.

L’angolo dedicato ai panini, completamente personalizzabile, e la piadineria self-service completano l’offerta di prodotti da forno.

La gastronomia, la macelleria e la pescheria si rinnovano con un’offerta ampliata e diversificata.

La macelleria introduce la possibilità di comporre il proprio hamburger, con opzioni anche vegane, mentre la pescheria propone prodotti pronti e un nuovo corner dedicato al salmone, con formati take-away che ne esaltano la versatilità.

L’ortofrutta, cuore pulsante del punto vendita, valorizza la stagionalità e le filiere corte, promuovendo i prodotti locali con segnaletica dedicata.

La cantina, arricchita da un “gin hub”, offre una selezione curata di vini regionali e distillati pregiati, ampliando l’offerta enogastronomica.

Il supermercato, dotato di 6 casse tradizionali e 4 self-service, è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8:30 alle 13, garantendo un servizio continuo per la comunità ravennate.

Il restyling non è solo un aggiornamento strutturale, ma un investimento nel futuro, un impegno a fornire prodotti di qualità, servizi innovativi e un’esperienza di acquisto sempre più connessa alle esigenze dei consumatori moderni, rimanendo fedele ai valori di cooperazione e sostenibilità che contraddistinguono il marchio Coop.