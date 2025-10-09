Coop San Lazzaro: Ristrutturazione da 2,7 Milioni per una Comunità al Centro

Rinnovamento e Comunità: Coop Alleanza 3.0 Ridefinisce l’Esperienza di Acquisto a San LazzaroUn nuovo capitolo si apre per la comunità di San Lazzaro di Savena, con l’inaugurazione del rinnovato punto vendita Coop Alleanza 3.0 in via Martiri delle Foibe.

La cerimonia, che ha segnato il completamento di un restyling da 2,7 milioni di euro, ha visto la presenza di figure istituzionali e rappresentanti della cooperativa, testimoniando l’impegno di Coop verso il territorio e i suoi soci.

La sindaca Marilena Pillati, affiancata dal presidente Domenico Trombone, dal vicepresidente vicario Andrea Volta, dal direttore generale Luca Zaccherini, dal direttore commerciale Franco Buluggiu e dalla vicepresidente Zona Soci Bologna Savena, Nadia Nanni, hanno simbolicamente tagliato il nastro, inaugurando uno spazio trasformato per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla qualità, alla convenienza e all’esperienza di acquisto.

Il supermercato, esteso su una superficie di 2500 metri quadrati e impiegante 100 collaboratori, non è solo un luogo di fornitura alimentare, ma un vero e proprio punto di aggregazione sociale.

Il restyling ha introdotto un nuovo format che va oltre la semplice spesa quotidiana.

La caffetteria, con i suoi 30 posti a sedere, accessibile direttamente dal negozio, rappresenta un’oasi di relax e convivialità, arricchita da una pasticceria artigianale e da piatti pronti per chi desidera una soluzione rapida e gustosa.

L’innovazione si estende anche alla forneria, dove è possibile ordinare pizze alla pala da ritirare calde al termine della spesa, e all’angolo piadineria, espressione dell’eccellenza gastronomica locale.

I reparti di macelleria, gastronomia e pescheria, ampliati e modernizzati, offrono non solo prodotti freschi e di alta qualità, ma anche un’ampia gamma di piatti pronti da asporto, inclusa un’area dedicata all’hamburgeria, dove i clienti possono personalizzare il proprio panino, con opzioni vegetariane per soddisfare gusti diversi.

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai prodotti locali, valorizzati nell’ortofrutta con articoli tagliati freschi ogni giorno e un corner Almaverde dedicato ai prodotti biologici, a testimonianza dell’impegno di Coop verso la sostenibilità e la filiera corta.

Il nuovo punto vendita si arricchisce inoltre di un corner benessere e cura personale, una cantina con un innovativo gin hub, e spazi dedicati alla casa, all’infanzia e alla lettura, ampliando l’offerta e trasformando il supermercato in un vero e proprio centro di servizi per la comunità.

L’efficienza operativa è garantita da un sistema di casse all’avanguardia, con 10 casse reverse, gestibili sia dall’operatore che dal cliente, e 7 casse self, per velocizzare le operazioni e migliorare il flusso di persone.

Il supermercato è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20, offrendo alla comunità un luogo di acquisto moderno, completo e al servizio delle sue esigenze.

Questo rinnovamento testimonia l’impegno di Coop Alleanza 3.0 verso un modello di business orientato alla qualità della vita e al benessere della comunità.