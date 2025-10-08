Dona la Spesa: Solidarietà e Aiuto Concreto nel Territorio

Un gesto concreto, una rete di solidarietà: “Dona la Spesa” torna a illuminare il territorioCon l’avvicinarsi dell’11 ottobre, si rinnova l’appuntamento con “Dona la Spesa”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che coniuga l’impegno sociale e la responsabilità collettiva.

Più di un semplice gesto di carità, “Dona la Spesa” si configura come un ecosistema di solidarietà, un ponte tra chi può donare e chi necessita di un aiuto concreto, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo la coesione territoriale.

La portata dell’iniziativa si manifesta attraverso la partecipazione di 330 punti vendita Coop Alleanza 3.0, un’estesa rete che abbraccia dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, e si estende al canale di acquisto online easyCoop, ampliando così la possibilità di contribuire.

L’elemento distintivo di “Dona la Spesa” risiede nella sua vocazione locale: le donazioni raccolte rimangono nel territorio di provenienza, indirizzate a realtà di volontariato e associazioni che operano quotidianamente a supporto delle persone in difficoltà, rispondendo a bisogni specifici e favorendo un impatto diretto e tangibile.

I volontari, riconoscibili grazie alle pettorine dedicate, accoglieranno i clienti presso i punti vendita, offrendo un elenco dettagliato dei prodotti alimentari e di prima necessità più richiesti.

Questa lista non si limita ai classici beni alimentari a lunga conservazione come olio, tonno, legumi, farina, zucchero, pasta, riso e prodotti per la colazione, ma include anche articoli essenziali per l’igiene personale e domestica, e prodotti per l’infanzia, riconoscendo la complessità delle esigenze di chi vive in condizioni di vulnerabilità.

L’opportunità di contribuire si estende anche all’ambiente digitale, grazie alla possibilità di effettuare donazioni online tramite easyCoop, il servizio di spesa via web, fino al 26 ottobre.

In questo caso, le risorse raccolte saranno direttamente indirizzate alla Comunità Papa Giovanni XXIII, un’organizzazione impegnata in progetti di assistenza e accoglienza per persone senza dimora, anziani soli e famiglie in difficoltà.

Il successo dell’edizione precedente, che ha visto la raccolta di oltre 190 tonnellate di prodotti alimentari distribuiti a quasi 350 associazioni locali, testimonia la sensibilità e la generosità della comunità.

L’iniziativa easyCoop ha contribuito con 1,2 tonnellate di prodotti, distribuite attraverso la Comunità di Sant’Egidio, dimostrando la sinergia tra l’azione sul territorio e il supporto a realtà organizzate che garantiscono una distribuzione efficiente e mirata.

“Dona la Spesa” si configura dunque come un modello virtuoso di collaborazione tra un’azienda attenta alle esigenze del territorio e una rete di volontari, associazioni e cittadini impegnati a costruire un futuro più equo e solidale.