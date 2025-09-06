Ducati Campione: Sesto Titolo Costruttore con Márquez

Il trionfo di Marc Márquez nella Sprint Race al Circuit de Barcelona-Catalunya ha consacrato Ducati con il sesto titolo consecutivo di Costruttore nella classe MotoGP, un risultato che amplifica il proprio dominio storico con un totale di sette successi complessivi.

Questa conquista, sigillata con ben sette gare di anticipo sul termine del campionato, non è semplicemente una vittoria, ma una pietra miliare che sottolinea la supremazia incontrastata della Casa di Borgo Panigale, un’eredità costruita sull’ingegno, la perseveranza e la ricerca incessante dell’eccellenza.

Il primato di sei titoli consecutivi stabilisce un nuovo standard nella MotoGP, superando ogni precedente record e cementando la posizione di Ducati come forza dominante nel panorama del motociclismo mondiale.

Il percorso verso questo traguardo, iniziato nel 2007 con il primo titolo, ha visto un’evoluzione costante, culminata in un’era di dominio inequivocabile a partire dal 2020.

Le Desmosedici GP, non sono solo mezzi di trasporto, ma veicoli portatori di una filosofia industriale che unisce tecnologia avanzata, design innovativo e una passione ardente per le corse.

La stagione corrente testimonia la potenza di questo progetto, con un impressionante bottino di 27 vittorie su 29 gare, una costante presenza sul podio e un’efficace sinergia tra team ufficiale e satellite.

Questo successo corale è il frutto di un’organizzazione impeccabile, unendo la visione strategica e l’abilità ingegneristica di Ducati al talento straordinario dei suoi piloti: Márquez, Bagnaia e Márquez, ognuno portando in pista la propria esperienza e determinazione.

“Sei titoli consecutivi in MotoGP erano quasi impensabili solo pochi anni fa”, ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, esprimendo un misto di orgoglio e umiltà.

“Questo risultato va ben oltre le prestazioni in pista; è il riflesso di chi siamo come azienda, della nostra capacità di trasformare la passione in risultati tangibili.

” Ha poi esteso la gratitudine a Gigi Dall’Igna, ai piloti, ai team Ducati Lenovo e Gresini Racing, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra come motore inesauribile di successi.

Domenicali ha poi aggiunto un’osservazione significativa, sottolineando la difficoltà nel mantenere la costanza e la continuità nel tempo, elementi fondamentali per costruire un dominio duraturo.

La capacità di rendere la vittoria quasi “noiosa” agli occhi degli avversari è la prova di una solidità strutturale che va oltre il semplice talento, ma è il risultato di un approccio metodico e di un’incessante ricerca dell’ottimizzazione.

La consapevolezza della crescita dei competitor e delle nuove sfide che ogni stagione porta con sé spinge Ducati a celebrare questo trionfo come un capitolo indimenticabile nella storia del motociclismo, alimentando al contempo la sete di nuove vittorie e l’impegno costante verso l’innovazione e l’eccellenza.