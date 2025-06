Esportazioni Emilia-Romagna: lieve flessione, ma nuove opportunità

L’Emilia-Romagna, motore cruciale dell’economia nazionale, ha visto le proprie esportazioni subire una lieve flessione nel primo trimestre del 2025, attestandosi a 20,7 miliardi di euro. Questo dato, che rappresenta il 12,9% del totale delle esportazioni italiane, posiziona la regione al terzo posto a livello nazionale, dietro la leadership indiscussa della Lombardia (25,4%) e davanti al Veneto (12,3%), la Toscana (10,2%) e il Piemonte (9,3%). L’analisi, condotta dall’Ufficio Studi di Unioncamere Emilia-Romagna, evidenzia una situazione complessa, segnata da luci e ombre in diversi comparti produttivi.La contrazione complessiva, seppur contenuta, riflette le incertezze del contesto economico globale, caratterizzato da tensioni geopolitiche, inflazione persistente e fluttuazioni dei tassi di cambio. In particolare, il settore della moda, tradizionalmente un pilastro dell’export regionale, ha subito una significativa battuta d’arresto del 7,1%, segnalando potenziali riallineamenti nelle dinamiche di mercato e nelle preferenze dei consumatori internazionali. Anche le esportazioni di macchinari e apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche, medicali e di misura hanno registrato performance negative, sebbene in misura minore (-4,6% e -1,1% rispettivamente), suggerendo un possibile rallentamento degli investimenti in questi settori.Tuttavia, il quadro non è del tutto negativo. Si segnalano performance positive in settori strategici per l’economia regionale. Il comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato una crescita vigorosa del 25,1%, testimoniando la crescente domanda internazionale di prodotti agroalimentari italiani di alta qualità. Anche l’industria alimentare e delle bevande ha contribuito positivamente, con un incremento delle esportazioni dello 0,9%, mentre i mezzi di trasporto hanno mostrato una crescita del 10,5%, indicando la competitività del “Made in Emilia-Romagna” in questo settore.L’analisi geografica delle esportazioni rivela un’importante dipendenza dal mercato europeo, che assorbe il 66% delle vendite estere regionali, con una leggera crescita dell’1%. Tuttavia, si registra una preoccupante diminuzione delle esportazioni verso i mercati americani (-3,3%) e asiatici (-12,1%), evidenziando la necessità di diversificare i canali commerciali e di rafforzare la presenza in aree geografiche emergenti. Un segnale incoraggiante proviene invece dal continente africano, dove le esportazioni delle imprese emiliano-romagnole hanno mostrato una crescita significativa del 18,9%, a testimonianza di un potenziale ancora in gran parte inesplorato. Questa crescita suggerisce l’importanza di sviluppare strategie mirate per il mercato africano, tenendo conto delle sue specificità culturali e dei suoi bisogni.In conclusione, il primo trimestre del 2025 per l’export emiliano-romagnolo si presenta come un periodo di transizione, caratterizzato da sfide e opportunità. La capacità di adattamento, l’innovazione tecnologica e la diversificazione dei mercati saranno fattori determinanti per il futuro successo delle imprese regionali nel contesto economico globale in continua evoluzione. È imperativo monitorare attentamente l’andamento dei principali settori, rafforzare la presenza nei mercati emergenti e sostenere le imprese nell’adozione di pratiche sostenibili e competitive.