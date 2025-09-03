Europa, investimenti e Eurobond: una bussola per il futuro?

L’attrattività degli investimenti rappresenta una sfida cruciale per il futuro dell’Europa, e la riflessione sollevata dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l’assemblea pubblica a Bologna, ne coglie l’urgenza con acuta lucidità.

Non si tratta semplicemente di generare capitali, ma di orientare gli stessi verso progetti strategici, capaci di innescare una crescita sostenibile e duratura.

La proposta di un’emissione di Eurobond, avanzata come strumento per attrarre investimenti, è sintomatica di un dibattito più ampio.

L’emissione di titoli comuni, condivisi tra gli Stati membri, potrebbe teoricamente alleggerire il costo del finanziamento per i Paesi più indebitati e favorire l’accesso al credito per le imprese.

Tuttavia, la sua efficacia è intrinsecamente legata alla capacità dell’Unione Europea di definire un’identità chiara e una visione condivisa del futuro.

La vera questione, come sottolinea Orsini, è se l’Europa abbia ancora una bussola.

In un contesto geopolitico in rapida evoluzione, segnato da tensioni crescenti, dalla transizione energetica, dalle sfide demografiche e dalle nuove tecnologie, la frammentazione delle politiche e la mancanza di una strategia unitaria rischiano di minare la competitività europea e di compromettere la sua stessa sopravvivenza.

L’attrattività per gli investitori non si basa solo su tassi di interesse competitivi, ma anche sulla stabilità politica, sulla certezza del diritto, sulla qualità delle infrastrutture e sulla capacità di innovare.

Un’Europa divisa, incapace di affrontare le sfide globali in modo coordinato, rischia di perdere terreno rispetto ad altre potenze economiche, come gli Stati Uniti e la Cina.

La transizione ecologica, ad esempio, richiede ingenti investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi modelli di mobilità.

La digitalizzazione, con l’avvento dell’intelligenza artificiale e del metaverso, trasforma radicalmente i processi produttivi e richiede una formazione continua della forza lavoro.

La difesa della sovranità alimentare e la resilienza delle filiere produttive sono diventate priorità strategiche.

Per attrarre investimenti di qualità, l’Europa deve agire su diversi fronti: semplificare le procedure burocratiche, ridurre il costo del lavoro, investire in istruzione e ricerca, promuovere la cultura dell’imprenditorialità e creare un ambiente favorevole all’innovazione.

Ma soprattutto, deve recuperare un senso di unità e di scopo, definendo un’agenda politica chiara e ambiziosa, capace di ispirare fiducia e di mobilitare le risorse necessarie per affrontare le sfide del futuro.

L’Eurobond, in questo scenario, può essere uno strumento utile, ma solo se accompagnato da una profonda riforma delle politiche europee e da un rinnovato impegno per la coesione sociale ed economica.

Il rischio, altrimenti, è quello di trasformare un’opportunità in un’illusione.