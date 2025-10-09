Ferrari Elettrica: Rivoluzione a Maranello.

La Rivoluzione Elettrica di Ferrari: Un Nuovo Capitolo nel Cavallino RampanteFerrari si appresta a inaugurare un’era inedita con la sua prima vettura completamente elettrica, un modello che incarna la visione di neutralità tecnologica dell’azienda e che promette di ridefinire i confini delle prestazioni e dell’esperienza di guida.

Con una configurazione a quattro porte e quattro posti a sedere, una potenza superiore a 1.000 cavalli, un’autonomia stimata di oltre 530 chilometri e una velocità massima di 310 km/h, questo veicolo non è semplicemente un’auto, ma una dichiarazione d’intenti.

Il progetto, frutto di anni di ricerca e sviluppo iniziati nel 2009 con le soluzioni ibride ispirate alla Formula 1, rappresenta la summa delle competenze maturate da Ferrari nel campo dell’elettrificazione.

L’introduzione di un modello completamente elettrico non è solo una risposta alle esigenze del mercato, ma anche un impegno a offrire ai clienti una gamma completa di soluzioni propulsive: termiche, elettriche e ibride.

La vettura, che sarà svelata gradualmente, inizia con la presentazione di dettagli cruciali riguardanti la batteria, le sospensioni attive, il telaio, l’audio e i motori elettrici.

L’anteprima del design degli interni è prevista all’inizio del 2026, seguita dalla “World Premiere” qualche mese dopo.

Un’Ingegneria all’Avanguardia per Prestazioni e SostenibilitàLa tecnologia alla base di questa Ferrari elettrica è profondamente radicata in un approccio ingegneristico avanzato, protetta da 60 brevetti.

Il telaio e la scocca, composti per il 75% da alluminio riciclato, contribuiscono a una riduzione di 6,7 tonnellate di CO2 per vettura.

L’architettura del telaio, caratterizzata da sbalzi ridotti e una posizione di guida avanzata, ottimizza la maneggevolezza e il feeling di guida.

La batteria, integrata strutturalmente nel pianale, è composta da 15 moduli disposti tra gli assi, concentrando l’85% del peso in basso per abbassare il baricentro di 80 mm rispetto ai modelli a combustione interna.

La possibilità di sostituire i moduli della batteria consente di effettuare upgrade futuri, garantendo una longevità tecnologica superiore.

Progettata e assemblata a Maranello, la batteria presenta una densità energetica di 195 Wh/kg e un sistema di raffreddamento interno avanzato.

Un sottotelaio posteriore smorzato riduce rumori e vibrazioni, preservando rigidità e dinamismo, mentre le sospensioni attive di terza generazione migliorano comfort e controllo.

Gli assali elettrici, realizzati internamente, sono dotati di due motori sincroni a magneti permanenti, con una densità di potenza notevolmente elevata: 3,23 kW/kg sull’asse anteriore e 4,8 kW/kg sull’asse posteriore.

Un’Esperienza Sensoriale Ridefinita: Suono, Controllo e InnovazioneUn’attenzione particolare è stata dedicata alla ricreazione dell’esperienza sonora tipica di una Ferrari.

Un innovativo sistema utilizza un accelerometro installato in un punto rigido, accanto all’inverter, che interpreta le vibrazioni in una sinfonia.

La vettura privilegia il silenzio per il comfort acustico.

