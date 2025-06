Formazione e Sicurezza: il Fondo Formazienda al Salone di Bologna

Nell’ambito del 35° Salone della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, tenutosi a Bologna dal 10 al 12 giugno, il Fondo Formazienda ha promosso una serie di incontri formativi dedicati all’evoluzione del panorama lavorativo e all’adeguamento alle normative in costante mutamento. L’iniziativa, parte di un impegno pluriennale volto a sostenere la competitività e la sicurezza delle imprese associate, si è focalizzata su temi cruciali per il futuro del lavoro, declinati in una prospettiva multidisciplinare.Andrea Bignami, presidente del Fondo Formazienda, ha sottolineato come la formazione continua rappresenti un investimento strategico per le aziende, un vero e proprio volano per l’innovazione e l’adattamento alle sfide contemporanee. La filosofia del Fondo, fin dalla sua costituzione, ha privilegiato un approccio olistico alla sicurezza sul lavoro, allocando quasi la metà delle risorse disponibili nel conto formazione di sistema, riconoscimento della centralità di questa dimensione per il benessere dei lavoratori e la sostenibilità delle imprese.L’impegno concreto del Fondo Formazienda si traduce in numeri significativi: oltre 300.000 ore di formazione erogate e 180.000 lavoratori coinvolti, a testimonianza di un’azione capillare e di ampia portata. L’edizione del Salone ha offerto l’opportunità di affrontare tematiche emergenti con un approccio proattivo, anticipando le necessità formative del settore. Tra questi, l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, non solo in termini di automazione e trasformazione delle mansioni, ma anche in relazione alle nuove competenze richieste e alla necessità di un aggiornamento costante dei professionisti.Un altro focus importante è stato dedicato alla validazione delle competenze, un processo essenziale per riconoscere e certificare le abilità dei lavoratori, facilitando la mobilità professionale e promuovendo l’equità nel mercato del lavoro. Il Salone ha inoltre offerto spunti di riflessione su come lo sport, e le attività fisiche in generale, possano essere utilizzati come leva per la creazione di nuove opportunità occupazionali, promuovendo al contempo il benessere fisico e mentale dei lavoratori. Questo approccio innovativo sottolinea l’importanza di integrare la formazione professionale con iniziative volte a favorire uno stile di vita sano ed attivo.L’impegno del Fondo Formazienda si estende quindi oltre la mera conformità normativa, mirando a costruire un futuro del lavoro più sicuro, equo e sostenibile, in cui la formazione continua rappresenti un diritto e un’opportunità per tutti i lavoratori.