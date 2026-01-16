Frutta in Guscio: Boom di Vendite e Made in Italy in Crescita

Il settore della frutta in guscio, intrinsecamente legato al panorama della pasticceria e della gelateria italiana, si distingue come un motore di crescita all’interno del sistema agroalimentare nazionale.

I dati recenti, presentati da Ismea nel contesto del Salone Internazionale del Dolce e della Pasticceria di Rimini, dipingono un quadro di un mercato in continua espansione: nel corso dell’ultimo anno, le vendite al dettaglio di frutta in guscio confezionata hanno superato la soglia di 1,1 miliardi di euro, segnando un incremento del 13% in termini di valore e del 6% in volume (pari a 89 milioni di chilogrammi).

Questo dato, a confronto con le performance del 2023, riflette un’evoluzione significativa nel comportamento dei consumatori e una crescente propensione all’acquisto di prodotti trasformati e pronti al consumo.

L’Italia si conferma attore di rilievo sulla scena globale, occupando una posizione di prestigio tra i primi dieci produttori mondiali, un dato che testimonia la vocazione specifica del territorio e la perizia degli agricoltori.

Parallelamente, il Paese riveste un ruolo importante anche nel commercio internazionale, figurando al sesto posto tra i principali importatori e all’undicesimo tra gli esportatori.

L’espansione delle superfici coltivate, con un aumento del 6% negli ultimi cinque anni, è un indicatore di fiducia nel futuro del settore, alimentata principalmente dalla domanda proveniente dall’industria alimentare, che impiega nocciole, pistacchi, castagne, mandorle e noci come ingredienti essenziali per la produzione di gelati artigianali, dolci e prodotti da forno di alta qualità.

Questa spinta industriale ha generato un effetto moltiplicatore sull’intera filiera, stimolando la ricerca di varietà più performanti e l’adozione di tecniche di coltivazione innovative.

Il peso del comparto, quantificato in circa il 6% della spesa ortofrutticola complessiva delle famiglie italiane, sottolinea la sua rilevanza nel paniere della spesa alimentare domestica.

Tale dato, unitamente alla crescita registrata, evidenzia come la frutta in guscio sia percepita sempre più come un alimento salutare e versatile, capace di soddisfare diverse esigenze nutrizionali e di essere integrata in una vasta gamma di preparazioni culinarie.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari (Masaf), attraverso Ismea, svolge un ruolo cruciale nel sostenere il settore, promuovendo la valorizzazione della frutta in guscio italiana con campagne di comunicazione mirate e iniziative promozionali che esaltano le qualità e le peculiarità dei prodotti nazionali in occasione di eventi sportivi di risonanza nazionale e internazionale.

Queste azioni di marketing mirano a rafforzare l’immagine “Made in Italy” e a consolidare la posizione competitiva del settore sui mercati esteri, contribuendo alla crescita dell’export e alla creazione di valore per l’intera filiera produttiva.

L’impegno del Masaf si estende anche alla ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di migliorare la resilienza delle colture ai cambiamenti climatici e di promuovere pratiche agricole sostenibili.