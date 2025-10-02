Hera e sindacati: accordo storico per appalti e lavoro dignitoso.

Il Gruppo Hera e le nove principali organizzazioni sindacali hanno siglato un innovativo protocollo d’intesa per gli appalti, un accordo che aspira a definire un nuovo standard a livello nazionale nella salvaguardia del lavoro e nella promozione di una filiera responsabile.

Questa revisione, che sostituisce il precedente accordo del 2016, disciplina un volume d’affari significativo, stimato in oltre 4 miliardi di euro fino al 2029, e interessa un’ampia rete di fornitori: più di 1.800 imprese che gestiranno, complessivamente, circa 4.400 contratti all’anno.

L’accordo non si limita a una mera gestione amministrativa, ma introduce elementi strutturali volti a contrastare fenomeni di concorrenza sleale e a garantire condizioni lavorative dignitose.

Al cuore del protocollo vi è un rafforzamento delle clausole sociali, che impongono standard minimi per la retribuzione, la sicurezza sul lavoro e la formazione professionale.

L’introduzione di sistemi di controllo digitalizzati, basati sull’analisi di dati in tempo reale, mira a garantire la trasparenza delle operazioni e a prevenire pratiche di dumping e precarietà.

Particolarmente rilevante è il divieto di subappalti a cascata, un meccanismo che spesso alimenta la frammentazione del lavoro e l’erosione dei diritti dei lavoratori.

Il protocollo si articola attorno a tre assi portanti: un’intensificazione delle tutele per i lavoratori, un potenziamento dei meccanismi di controllo e una maggiore partecipazione sindacale nel processo decisionale.

Questo approccio partecipativo rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al passato, riconoscendo ai sindacati un ruolo attivo nella definizione e nell’applicazione delle regole.

L’accordo si inserisce in un percorso più ampio, avviato con il “Patto del Buon Lavoro” e il “Codice di Condotta fornitori”, che testimonia l’impegno del Gruppo Hera verso una gestione socialmente responsabile e sostenibile.

L’iniziativa, che va oltre la mera conformità normativa, si propone di costruire una filiera del lavoro più equa, sicura e inclusiva, promuovendo la creazione di valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale.

Il protocollo d’intesa si configura, pertanto, come un esempio concreto di come le imprese possano contribuire attivamente alla costruzione di un futuro del lavoro più giusto e sostenibile.