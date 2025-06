Ichnusa a Bologna: Un Appello Collettivo per la Sostenibilità

Ichnusa e Bologna: un Appello Collettivo per un Futuro Sostenibile, una Bottiglia alla VoltaIl legame profondo di Ichnusa con il territorio sardo, radicato in un impegno concreto per la salvaguardia ambientale, si estende ora alla città universitaria di Bologna con la campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. Questa iniziativa non è semplicemente una campagna pubblicitaria, ma un vero e proprio progetto di responsabilità sociale, che mira a trasformare un gesto apparentemente banale come lo smaltimento del vetro in un atto di consapevolezza civica e di rispetto verso l’ambiente e la comunità.L’espansione del progetto, che ha riscosso un ampio consenso in Sardegna, riflette una crescente sensibilità diffusa nel Paese. Dati recenti di AstraRicerche per Ichnusa rivelano che oltre il 90% degli italiani accoglie positivamente le iniziative del birrificio, mentre una percentuale significativa (83%) presta maggiore attenzione alle corrette pratiche di riciclo e desidera vedere progetti simili implementati nelle proprie città. Questa risposta positiva ha incentivato Ichnusa a superare i confini regionali, scegliendo Bologna come prossima tappa di un percorso volto a promuovere la sostenibilità.Il debutto bolognese si è concretizzato con un’azione di pulizia mirata nelle aree più frequentate dalla vita studentesca, un microcosmo pulsante di diversità culturale e sociale. Dalla vivace piazza Verdi, attraverso le vie del centro, fino alla storica piazza Aldrovandi, volontari e rappresentanti di Ichnusa, in collaborazione con Legambiente, hanno raccolto e differenziato il vetro abbandonato, simbolicamente restituendo pulizia e bellezza agli spazi urbani.Questa azione si inserisce in un calendario più ampio di iniziative che hanno visto Ichnusa impegnata in Sardegna, con giornate dedicate alla pulizia delle coste e delle aree urbane di Cagliari, Nuoro, Olbia, Sassari e Carbonia. L’immagine iconica del polpo, dipinto dal talentuoso artista Sardomuto su un murale a Quartu Sant’Elena, incarna la forza e la resilienza del territorio sardo, e diventa un simbolo di questo impegno. La campagna ha poi varcato il mare, toccando Milano con un’azione di sensibilizzazione nel cuore della movida cittadina.”La Sardegna rimane il nucleo del nostro impegno,” afferma Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio, “ma siamo consapevoli che il problema dell’abbandono del vetro è una sfida globale. Bologna, con il suo tessuto sociale dinamico e la presenza di una comunità studentesca eterogenea, rappresenta un banco di prova ideale per amplificare il nostro messaggio.” L’obiettivo è chiaro: promuovere una cultura del riciclo virtuosa, trasformando ogni bottiglia in un’opportunità per agire in modo responsabile e contribuire a un futuro più sostenibile. Non si tratta solo di tutelare l’ambiente, ma di assumersi una responsabilità collettiva, un patto di civiltà che coinvolge tutti. Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza, una bottiglia alla volta.