Inalca, un anno dopo l’incendio: accordo per i lavoratori tra crisi e futuro.

Un anno dopo l’incendio, Inalca e le parti sociali delineano un percorso di salvaguardia occupazionale complesso e articolatoLa drammatica distruzione dello stabilimento Inalca di Reggio Emilia, avvenuta a febbraio 2025, ha lasciato un segno profondo nel tessuto economico e sociale del territorio.

A un anno di distanza dall’evento, e in un contesto economico globalizzato sempre più instabile, una cornice di accordi e impegni, frutto di un tavolo di confronto regionale, si propone di mitigare l’impatto della crisi occupazionale e di garantire una transizione sostenibile per i 165 lavoratori direttamente coinvolti.

L’istanza centrale è la proroga di sei mesi della cassa integrazione, un ammortizzatore sociale cruciale che, originariamente in scadenza il 9 febbraio 2026, verrebbe esteso fino al 9 agosto dello stesso anno.

Questa decisione, formalizzata in vista di una richiesta al Ministero del Lavoro ai sensi della Legge 199/2025, rappresenta un tentativo di fornire respiro a famiglie e comunità, sospendendo la minaccia immediata del licenziamento collettivo.

Il modello di intervento si ispira a precedenti esperienze di successo in Emilia-Romagna, come il caso de La Perla, dimostrando la volontà della Regione di attingere a strumenti consolidati per affrontare situazioni di emergenza.

Tuttavia, la proroga della cassa integrazione non costituisce una soluzione definitiva, bensì una fase transitoria all’interno di un percorso più ampio e complesso.

L’accordo riconosce esplicitamente le attuali difficoltà di mercato come fattori determinanti nella necessità di una nuova fase di gestione aziendale, orientata alla ricerca di soluzioni innovative per la ricollocazione del personale.

Questo include l’esplorazione di opportunità all’interno del gruppo Inalca, con particolare riferimento agli stabilimenti di Piacenza e Castelnuovo Rangone, e l’offerta di programmi di riqualificazione professionale e incentivi all’outplacement.

L’Assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia, sottolinea l’importanza di questa intesa come strumento di tutela per i lavoratori, evidenziando il ruolo della Regione nel facilitare il dialogo tra le parti.

L’atteggiamento collaborativo tra proprietà e sindacati, riconosciuto da tutte le parti in causa, si configura come elemento chiave per superare le difficoltà e trovare un equilibrio sostenibile.

I sindacati (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) pur accogliendo positivamente l’accordo quadro, ne sottolineano la natura provvisoria, evidenziando la necessità di affrontare concretamente gli aspetti cruciali della vertenza, i cui dettagli saranno discussi a partire dal 23 gennaio.

Rimane centrale, a loro avviso, la definizione di un accordo complessivo che tenga conto delle esigenze di ogni singolo lavoratore, in un contesto di estrema delicatezza.

Anche Inalca, in una nota, esprime soddisfazione per l’intesa, ringraziando l’Assessore alle politiche sociali e le organizzazioni sindacali per il contributo costruttivo.

L’azienda ribadisce l’impegno profuso nel mantenere i livelli occupazionali e sostenere economicamente i lavoratori dopo la catastrofe, pur ammettendo che le difficoltà di mercato attuali impongono un’attenta gestione delle risorse umane e l’adozione di misure di incentivazione per la ricollocazione e la riqualificazione professionale, con l’obiettivo di garantire la continuità operativa del gruppo e la tutela del suo capitale umano.